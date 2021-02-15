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Актуально » В Чувашии двойной праздник здоровья и спорта прошел с соблюдением всех мер безопасности

15:17 16 февраля 2021 г.

 

В Чувашии двойной праздник здоровья и спорта прошел с соблюдением всех мер безопасности

15 февраля Глава Чувашии Олег Николаев провел еженедельное совещание в Доме Правительства.
Министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров проинформировал об итогах проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021». Участниками массовой лыжной гонки в республике стали почти 35 тысяч человек.
В этот же день в Чувашии проходил День здоровья и спорта.
«У нас получился двойной праздник здоровья и спорта. Это внушительная цифра - 100 тысяч человек в этот день активно двигались, занимались теми или иными видами спорта», - уточнил профильный министр.
Мероприятия проводились с соблюдением всех мер безопасности с точки зрения требований санитарно-эпидемиологической ситуации, которая на сегодняшний день идет по пути стабилизации. «Самое приятное, что в ходе проведения массовых соревнований не было фактов обращения к медицинским работникам», - сказал Глава Чувашии Олег Николаев, выразив признательность организаторам.
Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Воробьев сообщил о снижении численности и миграционной активности диких кабанов на территории региона. Ведомство продолжает мероприятия по регулированию численности кабана. «С момента проведения государственного мониторинга на территории  региона  отмечено снижение численности кабанов на 26,6%. Данных показателей удалось достичь благодаря спортивной и любительской охоте на дикого животного», - рассказал Александр Воробьев. Охотпольхзователям республики выдано 578 бланков разрешений на добычу кабана. По состоянию на 1 февраля добыто 230 особей.
 «Необходимо использовать все установленные законодательные нормы, но при этом обеспечивать безопасность населения. Все службы должны синхронизировать свою работу. Я прошу держать ситуацию на контроле», —  поручил Олег Николаев.
Руководитель региона также призвал членов Правительства и глав администраций муниципалитетов проанализировать причины участившихся случаев пожаров в населенных пунктах, принять исчерпывающие меры по улучшению ситуации. Необходимо усилить контроль за условиями проживания неблагополучных семей, особенно тех, где есть несовершеннолетние дети, пожилые люди и лица, находящиеся на патронажном учете.
По данным Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, основными причинами пожаров  в этом году стали неосторожное обращение с огнем при курении, детская шалость с огнем, нарушение правил устройства и технической эксплуатации печей и дымоходов, электрооборудования.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

  Чăвашла

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