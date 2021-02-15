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Новости » Команда боксеров Красноармейского района приняла участие в IX Республиканском турнире по рукопашному бою

15:14 16 февраля 2021 г.

 

Команда боксеров Красноармейского района приняла участие в IX Республиканском турнире по рукопашному бою посвящённого выводу Ограниченного контингента Советских войск из Демократической Республики Афганистан, в рамках месячника оборонно-массовой работы, под девизом "Спорт против наркотиков" и в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне

Сегодня 14 февраля 2021 года в городе Цивильск, команда боксеров Красноармейского района приняла участие в IX Республиканском турнире по рукопашному бою посвящённого выводу Ограниченного контингента Советских войск из Демократической Республики Афганистан, в рамках месячника оборонно-массовой работы, под девизом "Спорт против наркотиков" и в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Наши бойцы в упорной борьбе проведя по несколько боёв заняли следующие места:
Романов Роман - 1 место,
Иванов Александр - 2 место,
Михеев Вениамин - 2 место,
Соколов Павел - 3 место.
Огромное им уважение и благодарность за то, что в это не простое для всех нас время показали смелость и отвагу, защищая честь Красноармейского района!!!



 
15 февраля 2021
15:17
 
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