Сегодня 14 февраля 2021 года в городе Цивильск, команда боксеров Красноармейского района приняла участие в IX Республиканском турнире по рукопашному бою посвящённого выводу Ограниченного контингента Советских войск из Демократической Республики Афганистан, в рамках месячника оборонно-массовой работы, под девизом "Спорт против наркотиков" и в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Наши бойцы в упорной борьбе проведя по несколько боёв заняли следующие места:

Романов Роман - 1 место,

Иванов Александр - 2 место,

Михеев Вениамин - 2 место,

Соколов Павел - 3 место.

Огромное им уважение и благодарность за то, что в это не простое для всех нас время показали смелость и отвагу, защищая честь Красноармейского района!!!



Опубликовано 15 февраля 2021

15:17 Распечатать Поделиться

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"