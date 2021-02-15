15 февраля 2021 года состоялось собрание граждан с. Именево, д.д. Шорги, Чумаши, Серткасы Яншихово-Челлинского сельского поселения. На собрании граждан принял участие глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов.

Александр Николаевич подробно проинформировал о достижениях района за 2020 год, задачах на 2021 год, комплексной программе социально-экономического развития Красноармейского района до 2025 года.

Глава Яншихово-Челлинского сельского поселения Василий Петров выступил с докладом о проделанной работе администрацией сельского поселения за прошлый год, остановился на предстоящих планах на 2021 год.

В ходе встречи от жителей поселения поступали вопросы, на которые были даны подробные разъяснения.

Надо отметить, что на сегодня собрания граждан продолжаются во всех сельских поселениях. Все мероприятия проводятся с учетом антиковидных мер.