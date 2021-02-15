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Новости » Собрание граждан с. Именево, д.д. Шорги, Чумаши, Серткасы Яншихово-Челлинского сельского поселения

15:05 16 февраля 2021 г.

 

Собрание граждан с. Именево, д.д. Шорги, Чумаши, Серткасы Яншихово-Челлинского сельского поселения

15 февраля 2021 года состоялось собрание граждан с. Именево, д.д. Шорги, Чумаши, Серткасы Яншихово-Челлинского сельского поселения. На собрании граждан принял участие глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов.

Александр Николаевич  подробно проинформировал о достижениях района за 2020 год, задачах на 2021 год, комплексной программе социально-экономического развития Красноармейского района до 2025 года.

Глава Яншихово-Челлинского сельского поселения Василий Петров выступил с докладом о проделанной работе администрацией сельского поселения за прошлый год, остановился на предстоящих планах на 2021 год.

В ходе встречи от жителей поселения поступали вопросы, на которые были даны подробные разъяснения.

Надо отметить, что на сегодня собрания граждан продолжаются во всех сельских поселениях. Все мероприятия проводятся с учетом антиковидных мер.

 

 

 

Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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