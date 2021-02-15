Сегодня в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества в малом зале администрации Красноармейского района глава администрации Александр Кузнецов встретился с воинами интернационалистами.

Афганская война началась 25 декабря 1979 года и продлилась до 15 февраля 1989 года – это 2238 дней и ночей – это 9 лет 1 месяц и 18 суток.

Военную службу на территории ДРА, проходили более 620 тысяч советских граждан, в их числе 525,5 тысячи солдат и офицеров ВС СССР, 21 тысяча гражданских служащих, 95 тысяч представителей КГБ СССР (включая пограничные войска) и МВД СССР.

Общая численность погибших с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в период нахождения в ДРА ОКСВА составила 15 051 (пятнадцать тысяч) человек, из них — 14 427 военнослужащих ВС Союза ССР, погибших вследствие ранений в бою, от несчастных случаев и болезней. Боевые потери из общего числа потерь составили 82,5 %. В безвозвратные боевые и небоевые потери вошли также лица, скончавшиеся от ранений в госпиталях и скончавшиеся вследствие болезней уже после увольнения из ВС СССР.

Предположительно данные о погибших корректны. В статистику не вошли граждане, умершие до увольнения из Вооружённых сил, находящиеся на лечении в госпиталях за пределами ДРА. В число безвозвратных потерь не включены 417 человек, в период боевых действий пропавшие без вести или попавшие в плен. К 1999 году на Родину не были возвращены 287 человек.

Существенное влияние на статистику оказали санитарные потери. Они включают в себя случаи ранений в ходе боевых действий и болезни не связанные с получением ранений и контузий. Афганская война 1979—1989 годов имела большие потери, связанные с «небоевыми» причинами: они составляли 89 % санитарных потерь.

Из Красноармейского района в боевых действиях участвовали 103 парня, из них 2 не вернулись с поля боя Валерий Кацов с деревни Новые Игити и Виталий Степанов с деревни Енешкасы.

В ходе мероприятия почтили память всех погибших советских солдат в Афганистане.

Александр Николаевич поздравил присутствующих воинов-интернационалистов, поблагодарил за мужество и стойкость. После мероприятия возложили у памятника венок

Также сегодня во всех классах в учреждениях образования прошли часы мужества.