Новости » В Чувашии стартует Всероссийский фестиваль-конкурс «Студенческая чир данс шоу лига»

С 20 по 22 февраля в Чувашской Республике пройдёт Всероссийский фестиваль-конкурс «Студенческая чир данс шоу лига» Российского Союза Молодёжи. Участниками очного этапа конкурса станут более 280 спортсменов, 14 команд, представляющих 14 образовательных организаций высшего образования из 11 субъектов Российской Федерации.

Жюри конкурса предстоит определить лучшие команды по итогам нескольких этапов: программа-презентация, в которой участники продемонстрируют не только основные элементы чирлидинга, но и представят свои «кричалки» и взаимодействие с маскотом, символом коллектива.

В основной тематической программе зрителей ждёт шоу из акробатических элементов и танцевальных комбинаций, исполняемых всей командой с использованием аксессуаров, усиливающих зрелищность.

Членами жюри конкурса станут известные деятели чир-спорта и шоу-бизнеса:

Хореограф-постановщик международного фестиваля "Friends from AFAR" г. Циндао (Китай). Эксперт Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в направлении «Танцевальное» Дмитрий Цорн; руководитель комитета международных связей федерации чирлидинга и чир спорта России, президент Федерации чирлидинга Москвы, судья всероссийской категории и европейской ассоциации чирлидинга Егор Щирский; Мастер спорта РФ по чир-спорту, Национальный чемпион (2016), победитель Общероссийских соревнований (2017), TOP-5 Чемпионата Европы 2018 (ECU, Хельсинки) Дмитрий Загребин; сценограф, постановщик шоу, создатель капсульных шоу на Олимпийских играх, танцевально-спортивных шоу на чемпионате FIFA и на фестивале ALFA FUTURE PEOPLE Денис Жигальских; Чемпионка открытого чемпионата Европы по черлидингу (Франция, Париж 2016), вице-чемпионка мира среди студентов по чир-спорту (США, Орландо 2017) Екатерина Ермакова; руководитель молодежных проектор АНО «Россия – страна возможностей», член общественного совета при Минкультуры России Ирина Карих.

Трансляцию финала конкурса зрители смогут увидеть в официальной группе Российского Союза Молодежи в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/studvesnarsm.

В программе пройдёт также образовательный интенсив и мастер-классы для участников по направлениям «чир-данс» и «чир», экспертами которых выступят: Чемпионка Мира (2011), Чемпионка Европы (2013), дважды призер Чемпионата Мира FISU, бронзовый призёр Чемпионата Мира ICU 2019 Маргарита Ежова и TOP-5 Чемпионата Европы 2018 (ECU, Хельсинки) Дмитрий Загребин.

Ведущей финала конкурса станет Чемпион Высшей лиги Международного Союза КВН в составе команды «Союз», ведущая шоу «Студия Союз» на телеканале ТНТ, радиоведущая, Елена Гущина.

Конкурс является мероприятием направления «Танцевальное» Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».

Учредителями и организаторами Конкурса в 2021 году являются: Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», Автономная некоммерческая организация «Центр студенческих программ Российского Союза Молодежи», Чувашская республиканская общественная организация Российского Союза Молодежи.

Участники очного этапа Конкурса:

1. АТЛАНТ, Тверская область (Тверской государственный университет);

2. Танцевальный проект «АТМОСФЕРА», Республика Башкортостан (Башкирский государственный университет);

3. Танцевально-акробатический коллектив «В НЕВЕСОМОСТИ», Кемеровская область (Кемеровский государственный университет);

4. Творческое объединение «ЛУНА», Удмуртская Республика (Удмуртский государственный университет);

5. ХАСКИ, Тамбовская область (Тамбовский государственный технический университет);

6. CALIPSO, Санкт-Петербург (Санкт-Петербургский государственный морской технический университет);

7. INSIGHT, Ярославская область (Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова);

8. FULL DRIVE, Москва (Московский политехнический университет);

9. G-FAM, Чувашская Республика (Чувашский государственный аграрный университет);

10. MGOU, Московская область (Московский государственный областной университет);

11. Сборная КНИТУ NCT, Республика Татарстан (Казанский национальный исследовательский технологический университет);

12. NEEDLES CHEERLEADING TEAM, Санкт-Петербург (Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна);

13. POWER, Чувашская Республика (Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова);

14. THE LIONS, Самарская область (Самарский государственный экономический университет).

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"