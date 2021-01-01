Новости » Акция с фонариками 14 февраля с треском провалилась

Акция с фонариками 14 февраля с треском провалилась

К призывам Леонида Волкова выйти и поддержать Алексея Навального флешмобом с фонариками прислушалось крайне малое число сторонников.После провала акции в Дальневосточном федеральном округе и Сибири аналогичная ситуация повторилась в других регионах.

«На Дальнем Востоке все забили на акцию Навального. На 13:00 по Мск никаких флешмобов в регионах ДФО не было. Уточняю, вдруг не поняли. Никаких, имеется в виду НОЛЬ. Там уже 21:00 и 22:00 и никаких фонариков…», – написал в Telegram публицист Илиас Меркури.

В Новосибирске малочисленные участники акции выразили сожаление по поводу провального протеста надписью «Леха, мы все прое…»

В многомиллионной Москве, даже по словам оппозиционного журналиста Александра Романенкова, из многотысячного дома вышли «человек 9».

Флешмоб «горящих фонариков» в Чувашии также провалился, «промывка» юных мозгов не удалась. Жители республики просто проигнорировали акцию. В социальных сетях появлялись фотографии пустых дворов. А тех, кто вышел на улицу, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Результаты наглядно показали, что для простых граждан подобные «развлечения» не представляют никакого интереса.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"