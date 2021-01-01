Новости » Пауэрлифтеры Чувашии вернулись с медалями чемпионата и первенства России

С 8 по 11 февраля Тула была столицей пауэрлифтинга. В областной центр съехалось более 600 спортсменов на чемпионат и первенство России в дисциплине «жим».

Среди сильнейших пауэрлифтеров страны достойные результаты показали представители Чувашии. В копилке сборной республики – два «золота», одно «серебро», три «бронзы».

Награду бронзового отлива чемпиона страны завоевала мастер спорта России международного класса Анастасия Лоренц. В экипировочном жиме в весовой категории 57 кг новочебоксарка подняла 157,5 кг. Ее медальный почин поддержал чебоксарец Данила Волков, поднявший штангу в 285 кг в весовой категории 93 кг. Оба спортсмена - воспитанники СШ им. В.С. Соколова.

В рамках первенства России были разыграны награды в двух возрастных группах – среди юниоров и юниорок 19-23 лет, юношей и девушек 14-18 лет. По результатам юниорского первенства в классическом безэкипировочном жиме обладательницей «золота» стала Оиша Александрова из Цивильска, показавшая лучший результат 85 кг в весе 43 кг. А ее товарищ по команде Кирилл Емельянов выиграл «серебро» в группе пауэрлифтеров 53 кг. Он поднял штангу весом 105 кг.

Среди старших коллег в экипировочном жиме «золотом» отличилась представительница СШ им. В.С. Соколова Полина Захарова, а «бронзой» - ее товарищ Иван Максимов, выступившие в весовой категории 52 и 83 кг соответственно. Полина подняла 75 кг, а Иван – 145 кг.

Поздравляем спортсменов Чувашии и их наставников с высокими результатами и желаем дальнейших успехов!