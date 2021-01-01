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Новости » В школах Чувашии пройдут «Киноуроки»

14:06 15 февраля 2021 г.

Реализацию проекта «Киноуроки в школах России» обсудили в Министерстве образования и молодежной политики Чувашии на онлайн-встрече с главами районов.

Как отметил заместитель министра образования и молодежной политики Николай Жуков, проект будет проводиться под эгидой Минобразования Чувашии при участии партии «Единая Россия». Киноуроки пройдут во всех муниципалитетах республики.

Подробнее о программе рассказала Анна Головина, помощник депутата Госдумы РФ Алены Аршиновой, выступившей  инициатором проекта. Раз в месяц школьники смогут увидеть короткометражный фильм, снятый детьми из разных регионов. Каждая картина посвящена какому-либо понятию или качеству – мужественности, чувству долга, воле и так далее. После просмотра фильмов в каждом классе будут проводиться обсуждения. Методические пособия уже сформированы и будут предоставлены школам, которые захотят участвовать в проекте.

Первый кинопоказ в России намечен на 19 февраля. Ученики младших классов увидят фильм «Когда небо улыбается», снятый школьниками Тульской области. Его главная тема – радость познания. Дети постарше посмотрят картину «Честь имею», созданную юными жителями Костромской области (в картине раскрывается тема чести). Старшеклассникам покажут фильм «Александр», снятый детьми из Санкт-Петербурга и посвященный теме ответственности за свои поступки.

Курировать реализацию проекта в Чувашии будет Центр одаренных детей и молодежи «Эткер». Директор центра Ольга Тарасенко рассказала, что в течение этого учебного года в республике пройдут четыре киноурока: 19 февраля, 5 марта, 9 апреля и 7 мая.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

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