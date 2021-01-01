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Новости » Мобильная бригада эндокринологов возобновила консультации в районах

14:05 15 февраля 2021 г.

Первый в этом году выездной прием пациентов с эндокринной патологией прошел в Чебоксарской и Цивильской центральных районных больницах.

20 человек в Чебоксарской ЦРБ и 9 человек в Цивильской ЦРБ получили квалифицированные рекомендации по лечению заболеваний. Из них 7 пациентов отправлены на дополнительное обследование в Республиканский эндокринологический центр Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн.

Следующий выезд планируется на 17 февраля в Вурнарскую центральную районную больницу.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики

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