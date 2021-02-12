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Новости » Чувашия приступает к ускоренной реализации программы переселения граждан

09:00 15 февраля 2021 г.

 

Чувашия приступает к ускоренной реализации программы переселения граждан

12 февраля первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов принял участие в селекторном совещании, проводимом Минстроем России, по вопросу реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Напомним, что в своем Послании Государственному Совету Глава республики Олег Николаев поставил задачу досрочно завершить действующую программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Для выполнения этих задач  уже в 2021 году планируется расселить 105 жителей из двух аварийных домов, расположенных в г. Шумерля (ул. Урукова, д.17 и ул. Сурикова д.95). Ранее переселение этих домов планировалось в 2024-2025 гг.

Чувашской Республикой в адрес Фонда содействия реформированию ЖКХ было направлено ходатайство о включении республики в число субъектов, в которых будет осуществляться ускоренная реализация программы.

Также прорабатывается вопрос расселения в 2022 году еще 11 аварийных домов, расположенных в городах Чебоксары, Шумерля и в Чебоксарском районе, решение которого позволит не дожидаясь 2024 года расселить в благоустроенное жилье еще 351 жителя республики.



 Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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