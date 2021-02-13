13 февраля Чувашия присоединилась к 39-й Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2021». Самые масштабные зимние забеги охватили все районы и города республики. По традиции в этот день одновременно на старт вышло несколько тысяч жителей Чувашии.

«Такое совместное объединение: сегодня – на лыжах, завтра – для других дел, – это хорошее подспорье для решения любой задачи, которая нам встречается на пути, – подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев на открытии соревнований в Чебоксарах. – Праздники спорта очень важны для того, чтобы развивать активность, прежде всего, среди подрастающего поколения. Рад, что много молодежи сегодня. Конечно же, это праздник и для профессионалов, спортсменов-лыжников, которые в очередной раз могут продемонстрировать свое мастерство, испытать себя, сделав выводы для будущих планов подготовки».

Глава республики пожелал всем любителям лыж и активного отдыха отличного настроения. Он также сам принял участие в первом забеге вместе с членами Правительства, представителями столичной мэрии, депутатами различных уровней, руководителями государственных и муниципальных учреждений, организаций и предприятий.

Программу соревнований составили массовые гонки на 3 км, 5 км и 10 км. Главным судьей соревнований в г. Чебоксары в этом году выступил президент федерации фристайла Чувашской Республики, главный тренер спортивной сборной команды Чувашской Республики по фристайлу, заслуженный тренер Чувашской Республики Валерий Васильев.

Победители и призеры на всех дистанциях, награждаются медалями, дипломами и памятными призами Минспорта России. Специальным призом будут отмечены также «самый юный» и «самый опытный» (по возрасту) участник соревнований, а также «самая спортивная семья».

«Считаю, что сегодняшний праздник удался. Трасса великолепная, погода хорошая, температура очень комфортная - есть все условия для соревнований», – подвел итоги первых прошедших стартов в беседе с журналистами Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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