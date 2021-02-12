12 февраля в Центре «Мой бизнес» состоялась встреча Главы Чувашии Олега Николаева с председателем Президиума Ассоциации Компаний Розничной Торговли (АКОРТ) Сергеем Беляковым, представителями региональных сетей и местными товаропроизводителями.

В ходе встречи детально обсудили условия работы федеральных торговых сетей на территории региона, механизмы их эффективного взаимодействия с местными производителями, расширения ассортимента местной продукции на прилавках сетевых магазинов, проведения совместных мероприятий по активизации продаж.

На сегодняшний день на территории республики работают 9 федеральных и региональных торговых сетей, 542 объектов торговли. Они занимают 13,3% от общего количества объектов торговли по продаже продовольственных товаров в регионе. Наибольший процент представленности местной продукции отмечен в товарной группе хлеб и хлебобулочные изделия, мясо кур. А местные овощи составляют менее 10%.

Олег Николаев отметил, что Правительство Чувашии заинтересовано в расширении доли присутствия продукции местных товаропроизводителей в крупных торговых сетях. «Должны меняться подходы по всей цепочке продвижения качественной продукции в соответствии с растущим на нее спросом. Мы в свою очередь готовы реагировать на запросы, создавать максимальные условия, чтобы были реализованы необходимые изменения в зависимости от запросов потребителей», – подчеркнул он.

Руководитель региона выступил с предложением реализовать в торговых сетях принцип «магазин в магазине».

«Есть мнение экспертов, что супермаркеты могли бы организовывать на своей территории элементы рынков и пускать туда фермеров и мелких производителей. Мы уже несколько месяцев назад предложили реализовать принцип «магазин в магазине». Для этого мы для себя приняли решение, что сформируем «прилавок» производителей чувашской продукции, который будет максимально широко передавать традиции чувашской кухни и культуры, представляя, соответственно, экологически чистую продукцию», – сказал Олег Николаев.

Поддержал Главу Чувашии и председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации Анатолий Аксаков, отметив, что федеральные сети на прилавках своих магазинов должны создавать равные условия для производителей всех регионов. Уголки, посвященные местной продукции, безусловно, востребованы как местными жителями, так и гостями региона», - акцентировал он.

В Чувашии готовы выделить соответствующего оператора, который будет обеспечивать взаимодействие со структурами АКОРТ и координировать оборот местной продукции.

«В течение короткого времени результат сегодняшнего трехстороннего диалога будет положен на бумагу как реакция сетей на сегодняшнюю ситуацию в регионе, на то, что можно сделать для удовлетворения запроса производителей», - заверил по итогам встречи Председатель Президиума Ассоциации Компаний Розничной Торговли Сергей Беляков.

В Центре «Мой бизнес» также была организована закупочная сессия федеральных торговых сетей в регионе и выставка – дегустация продукции чувашских производителей.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики