Новости » «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите минимального гарантированного дохода от списания за долги

Предполагается, что он заработает с 1 сентября и станет механизмом дополнительной защиты для социально уязвимых категорий граждан

Ни один человек в нашей стране не останется без средств к существованию — вне зависимости от того, сколько он задолжал, отметил секретарь Генсовета «Единой России», один из авторов законопроекта Андрей Турчак.

«Законопроект «Единой России» о защите минимального дохода граждан является частью партийной стратегии, направленной на защиту граждан. Кредиторы больше не смогут взыскивать средства должника «под ноль» — на счету обязательно останется защищенная законом несгораемая сумма, соответствующая прожиточному минимуму», — подчеркнул Андрей Турчак.

По словам секретаря Генсовета «Единой России», норма — «это механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан». Он также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня не защищены от взысканий.

«В случае принятия закона мы защитим, в первую очередь, тех пенсионеров и инвалидов, чьи доходы и без того невелики, – рассказала депутат Госдумы, Секретарь Чувашского регионального отделения Партии Алёна Аршинова. – В случае списаний с их счетов они могут столкнуться с ситуацией, когда не на что приобрести продукты. Законопроект призван исключить подобные случаи».

Предполагается, что человек получит право указать один счет в одном банке, с которого не будут списывать сумму в размере прожиточного минимума — если должник не знает об этом праве, то судебные приставы обязаны уведомить гражданина.

«Согласно документу, по заявлению гражданина на одном счету в банке должны оставляться ежемесячные доходы не ниже прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Обращаю внимание, речь идет об установлении дохода «не ниже», потому что при необходимости — например, если у должника имеются иждивенцы — сумма может быть выше», — заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, один из авторов законопроекта Андрей Исаев.

Напомним, идею защитить минимальный доход от списания за долги «Единая Россия» прорабатывала с профильными ведомствами. В августе инициативу поддержали в Минтруде, Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и Банке России. В январе правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект «Единой России». Действующее законодательство допускает списание с должников до половины их месячной пенсии по старости или по инвалидности. Также по Трудовому кодексу за долги может удерживаться до 50% зарплаты человека. На практике это приводит к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к величине прожиточного минимума, и трудящиеся, получающие зарплату на уровне МРОТ, рискуют остаться даже без минимальных средств к существованию. Инициатива «Единой России» позволит должникам сохранять на счетах суммы в размере МРОТ после всех взысканий. После того, как закон будет принят, человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации в связи с долгами, сможет определить один счет, на котором гарантированно будет сохраняться минимальный доход. Главная цель инициативы — поэтапно добиться того, чтобы абсолютно все граждане России имели доход не ниже величины прожиточного минимума, отмечали ранее авторы законопроекта.

Источник фото: Павел Бедняков/РИА Новости

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"