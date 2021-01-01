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Новости » В Красноармейском районе прошла Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России - 2021»

08:09 15 февраля 2021 г.

В целях популяризации и дальнейшего развития лыжных гонок, привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям спортом, пропаганды физической культуры и здорового образа жизни среди населения, на территории Красноармейского района прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021».

Ежегодно Всероссийская массовая лыжная гонка собирает приверженцев здорового образа жизни, любителей зимнего спорта всех возрастов. Жители района и в текущем году активно поддержали массовую лыжную гонку. Среди активных участников — учащиеся и учителя 10 общеобразовательных школ Красноармейского района, воспитатели дошкольных образовательных учреждений, жители Алманчинского, Исаковского, Караевского, Красноармейского и Убеевского сельских поселений, в том числе сотрудники Красноармейского райпо, ООО «Автошвейпред», Ветстанции, Красноармейской ЦРБ, Заволжского ЛПУМГ и другие, словом, все те, кто дружен со спортом, уделяет внимание своему здоровью.

Участников мероприятия приветствовал глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов, который поздравил с праздником всех любителей лыжного спорта. Он подчеркнул значимость ежедневных занятий на свежем воздухе для укрепления и сохранения здоровья, пожелал успешных стартов.

Наиболее массово стартовали школьники. Все участники, согласно своим возрастным категориям, прошли намеченные дистанции. В организации и проведении мероприятия активное участие приняли волонтеры из МБОУ «Красноармейская СОШ» и МБОУ «Траковская СОШ».

По итогам всех забегов победители и призеры соревнований были награждены медалями, дипломами и памятными подарками. На месте проведения соревнований можно было согреться бесплатным горячим чаем.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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