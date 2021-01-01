Новости » В Красноармейском районе появится бассейн

Идею строительства бассейна в селе Красноармейское поддержал Глава Чувашии Олег Николаев в ходе совещания по итогам социально-экономического развития муниципалитета 12 февраля.

Отсутствие бассейна – проблема для селян. Ближайшие к населенному пункту бассейны расположены в городе Цивильске (в 25-ти километрах) и в селе Шихазаны Канашского района (это в 50-ти километрах). Людям далеко туда ездить. Этот вопрос озвучивался и ранее. С соответствующим обращением к руководителю региона минувшим летом выступила инициативная группа жителей района.

«Бассейн должен быть, тут, я думаю, вопросов возникать не должно. Строить нужно», – сказал Олег Николаев.

При поддержке руководителя региона начало строительства намечено на этот год, после завершения госэкспертизы проектно-сметной документации.

На совещании Глава Чувашии также рассказал, как будет решаться вопрос с низкими зарплатами спортивных тренеров.

«Когда мы рассматривали ход реализации национальных проектов на территории Чувашской Республики, то выявили, что тренеры детско-юношеских спортивных школ, не являясь работниками образования, получают зарплату ниже, чем их коллеги, которые преподают в учреждениях дополнительного образования. Возникает ситуация, когда люди ущемлены. Она требует принятия системных мер», – заметил он.

В этом вопросе республика рассчитывает на содействие депутатов Госдумы и сенаторов от Чувашии по внесению изменений в федеральное законодательство, отметил Николаев.

Добавим, что на днях Президент России Владимир Путин попросил кабмин совместно с регионами внимательно изучить ситуацию с зарплатами бюджетников всех сфер на предмет их соответствия майским указам. Он распорядился вникнуть в ситуацию каждого, чтобы подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы.

В Красноармейском районе Глава Чувашии также осмотрел отремонтированные детско-юношескую спортивную школу и детский сад.

Капитальный ремонт социальных объектов должен проводиться комплексно, обратил внимание Олег Николаев после ознакомления с результатами проведенного ремонта.

«Очевидно, проделанная работа видна, но при этом мы фиксируем, ремонтные работы необходимо и дальше продолжать. Конечно, ничего хорошего в этом нет, потому что мы возвращаемся несколько раз к производству ремонтно-строительных работ, а это создает неудобства – мы два раза прекращаем деятельность одного и того же учреждения. Это неправильно», – сказал он.

Глава Чувашии напомнил, что в своем Послании Госсовету поставил перед органами исполнительной власти задачу применять комплексный подход при ремонте, модернизации и строительстве социальных учреждений. Это позволит добиваться важных преобразований за один производственный цикл.

В помощь муниципалитетам республиканское правительство также разрабатывает типовые проекты по строительству новых социальных объектов.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"