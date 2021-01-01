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Новости » В России появятся мобильные приложения для оказания госуслуг по разным темам

09:37 13 февраля 2021 г.

 

Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, подчеркнув при этом, что в настоящее время приложения проходят тестирование и планируются к запуску.

«Сегодня различные услуги можно получить с помощью мобильного приложения госуслуг - это понятный и современный процесс. Сейчас перед запуском идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов. Речь идет о таких мобильных приложениях, как «Здоровье», «Дом» и «Авто», - сказал он.

Приложение «Здоровье» апробируют в трех регионах страны. Сейчас его тестируют в закрытом режиме.

Приложение для предоставления госуслуг «Дом» проходит тестирование в пилотных домах Московской области. В него войдут услуги голосования собственников жилья, чат между жильцами и управляющей компанией, подача обращений и жалоб на качество выполняемых работ.

Приложение для предоставления госуслуг «Авто» будет доступно в августе 2021 года. С его помощью пользователи смогут оформить европротокол онлайн, загрузить в электронном виде документы на автомобиль, а также использовать другие необходимые функции.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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