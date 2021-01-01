Новости » Возобновляется прием граждан

Администрация Главы Чувашской Республики с 15 февраля 2021 г. возобновляет личный приём граждан.

О графике приёма вы можете узнать по телефонам 62-34-53, 64-20-09, 39-36-43 и на официальном портале органов власти Чувашской Республики www.cap.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Обращения» во вкладке «Личный приём».

Приём граждан будет осуществляться при обязательном соблюдении мер безопасности по нераспространению новой коронавирусной инфекции (ношение средств индивидуальной защиты, социальное дистанцирование, использование средств дезинфекции).

Управление по работе с обращениями граждан и

взаимодействию с субъектами общественного контроля

Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"