Новости » Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, разрешающий использовать леса для ведения рыбного хозяйства

Новый вид использования лесов – для ведения рыбного хозяйства – может появиться в России. 10 февраля 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вносит соответствующие изменения в Лесной кодекс РФ.

Ожидается, что такие изменения помогут создать благоприятные условия для развития рыбного хозяйств, будут способствовать увеличению занятости населения, созданию стабильных рабочих мест, прежде всего в сельской местности и отдаленных прибрежных поселках.

«Использовать леса, на которых разместятся рыбные хозяйства, можно будет на основании договоров аренды лесных участков или соглашения об осуществлении публичного сервитута. Арендовать лес получат право лица, у которых есть разрешение на добычу водных биоресурсов. Положения законопроекта не распространяются на любительское и спортивное рыболовство», – пояснил замглавы Минприроды России – руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

На прибрежных участках лесов, арендуемых под рыбное хозяйство, можно будет размещать некапитальные строения, которые предназначены для обработки, перегрузки, хранения и выгрузки уловов, а также для производства продукции из рыбы и водных биоресурсов. Среди них – сушилки, склады для хранения снастей и инвентаря, холодильники и прочие. Установить такие строения возможно при соблюдении правового режима защитных лесов и строго исключая рубку леса.

Чтобы гарантировать предпринимателям доступ к лесным участкам, заключать договоры аренды можно будет без проведения аукционов. Аналогичная норма в Лесном кодексе применяется в отношении договоров аренды лесных участков для ведения охотничьего хозяйства, геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, а также для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

Напомним, что предложение ввести новый вид использования лесов в часть 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ Глава Минприроды России Александр Козлов вынес на заседание Кабинета Министров в ноябре 2020 года. Предложение было одобрено Правительством РФ.

«Предлагаем, чтобы лица, которые уже обладают правом на добычу водных биоресурсов, имели право заключить договор аренды лесного участка, который нужен для осуществления рыболовства. Например, разместить на прибрежных лесных участках некапитальные объекты: сушилки для снастей, склад для хранения инвентаря, нестационарные холодильники. Подчёркиваю, это право не предусматривает рубку леса. Только размещение некапитальных объектов», – отмечал тогда Министр природных ресурсов и экологии РФ России Александр Козлов.