Новости » 13 февраля в Чувашии состоится первый в этом году День здоровья и спорта

13 февраля в Чувашии пройдёт первый в этом году День здоровья и спорта, проводимый ежемесячно с 2014 года согласно Указу Главы Чувашии. В этот день услуги республиканских и муниципальных спортивных сооружений предоставляются населению на безвозмездной основе. Для жителей городов и районов будет доступно бесплатное посещение бассейнов, спортплощадкок, тренажерных и фитнес-залов, катков.

Подробнее с услугами, программой проведения Дня здоровья и спорта, а также предварительно записаться можно на сайтах соответствующих спортивных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Отметим, что сегодня в республике работают около четырёх тысяч спортивных сооружений, среди них 11 стадионов, 736 спортзалов, 67 бассейнов, 3,5 тысяч тренажерных и фитнес-залов.

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2021 г. утверждены даты проведения Дней здоровья и спорта в 2021 году.

Предварительная программа проведения Дня здоровья и спорта в подведомственных Минспорту Чувашии спортивных учреждениях:

Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» г. Чебоксары, ул. Чапаева д. 17 Массовое катание (г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19, Ледовый дворец «Чебоксары Арена») 16:00-17:15 18:00-19:15 20:00-21:15 Массовое катание (г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17, стадион «Олимпийский») 10:00-18:00 «СШОР № 1 им. В. Егоровой» г.Чебоксары, ул. Шевченко, 2 а Турнир по футболу среди ветеранов спорта 10:00-12:00 14:00-17:30 18:00-20:00 Мастер-класс по спринту Светланы Морозовой 15:00-16:30 Тренажерный зал 18:00-19:00 «СШОР № 2» Центр зимних видов спорта г. Чебоксары, ул. Пристанционная, 10а Тренажерный зал 15:00-19:00 Лыжная трасса (со своими лыжами) 15:00-19:00 «СШОР № 3» г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 1а Бассейн 8:00-19:00 Тренажерный зал 8:00-18:00 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре для обучающихся 9-11 классов (легкая атлетика) 8:00-14:00 «СШОР № 4» г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, 1А Массовое катание на коньках (г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, 1А, Ледовый дворец «Сокол») 19:45-21:00 Массовое катание на коньках (г.Чебоксары, Эгерский б-р, 36Б, Региональный центр по хоккею) 18:00-19:15 «СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова» г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а Тренажерный зал (г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а) 08:00-20:00 Тренажерный зал (г. Чебоксары, пер. Ягодный, 2) 08:00-20:00 Настольный теннис (г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а) 08:00-20:00 «СШОР № 6» г. Чебоксары, ул. Т. Кривова, 13а Открытое занятие физкультурно-оздоровительной группы по спортивным танцам (г. Чебоксары, ул. Кривова, 13а) 12:00-13:00 Оздоровительная гимнастика (г. Чебоксары, ул. Энгельса, 10а) 10:00-11:00 «СШОР № 7 имени В. Ярды» г. Чебоксары, Московский проспект, 38В Бассейн 08:00-20:00 «СШОР № 8 по спортивной ходьбе имени Е. Николаевой» г. Чебоксары, Московский проспект, 54/2 Тренажерный зал 8:00-19:00 «СШОР № 10 по самбо и дзюдо» г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 32 Тренажерный зал 10:00-18:00 «СШ по футболу» г. Чебоксары, ул. Чапаева 17 Мастер-класс для детей 2006 г.р. (ул. Гладкого, владение 1, стадион «Труд») 13:00 Товарищеская игра команд СШ по футболу 2005 и 2006 гг.р. (ул. Гладкого, владение 1, стадион «Труд») 14:00 «СШ по конному спорту» г. Новочебоксарск, ул. Советская, 48 Катание на лошадях в манеже 10:00-13:00

Просим уточнять подробную информацию в спортшколах заранее