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Новости » 13 февраля в Чувашии состоится первый в этом году День здоровья и спорта

11:00 12 февраля 2021 г.

13 февраля в Чувашии пройдёт первый в этом году День здоровья и спорта, проводимый ежемесячно с 2014 года согласно Указу Главы Чувашии. В этот день услуги республиканских и муниципальных спортивных сооружений предоставляются населению на безвозмездной основе. Для жителей городов и районов будет доступно бесплатное посещение бассейнов, спортплощадкок, тренажерных и фитнес-залов, катков.

Подробнее с услугами, программой проведения Дня здоровья и спорта, а также предварительно записаться можно на сайтах соответствующих спортивных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Отметим, что сегодня в республике работают около четырёх тысяч спортивных сооружений, среди них 11 стадионов, 736 спортзалов, 67 бассейнов, 3,5 тысяч тренажерных и фитнес-залов.

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2021 г. утверждены даты проведения Дней здоровья и спорта в 2021 году.

Предварительная программа проведения Дня здоровья и спорта в подведомственных Минспорту Чувашии спортивных учреждениях:

Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева»

г. Чебоксары, ул. Чапаева д. 17

Массовое катание

(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19, Ледовый дворец «Чебоксары Арена»)

16:00-17:15

18:00-19:15

20:00-21:15

Массовое катание

(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17, стадион «Олимпийский»)

10:00-18:00

«СШОР № 1 им. В. Егоровой»

г.Чебоксары, ул. Шевченко, 2 а

Турнир по футболу среди ветеранов спорта

10:00-12:00

14:00-17:30

18:00-20:00

Мастер-класс по спринту Светланы Морозовой

15:00-16:30

 

Тренажерный зал

18:00-19:00

 

«СШОР № 2» Центр зимних видов спорта

г. Чебоксары, ул. Пристанционная, 10а

Тренажерный зал

15:00-19:00

Лыжная трасса (со своими лыжами)

15:00-19:00

«СШОР № 3»

г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 1а

Бассейн

8:00-19:00

Тренажерный зал

8:00-18:00

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре для обучающихся 9-11  классов (легкая атлетика)

8:00-14:00

«СШОР № 4»

г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, 1А

Массовое катание на коньках

(г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, 1А, Ледовый дворец «Сокол»)

19:45-21:00

 

Массовое катание на коньках (г.Чебоксары, Эгерский б-р, 36Б, Региональный центр по хоккею)

18:00-19:15

«СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова»

г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а

 

Тренажерный зал

(г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а)

08:00-20:00

Тренажерный зал

(г. Чебоксары, пер. Ягодный, 2)

08:00-20:00

Настольный теннис

(г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а)

08:00-20:00

«СШОР № 6»

г. Чебоксары, ул. Т. Кривова, 13а

Открытое занятие физкультурно-оздоровительной группы по спортивным танцам

(г. Чебоксары, ул. Кривова, 13а)

12:00-13:00

Оздоровительная гимнастика

(г. Чебоксары, ул. Энгельса, 10а)

10:00-11:00

«СШОР № 7 имени В. Ярды»

г. Чебоксары, Московский проспект, 38В

Бассейн

08:00-20:00

«СШОР № 8 по спортивной ходьбе имени Е. Николаевой»

г. Чебоксары, Московский проспект, 54/2

Тренажерный зал

8:00-19:00

«СШОР № 10 по самбо и дзюдо»

г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 32

Тренажерный зал

10:00-18:00

«СШ по футболу»

г. Чебоксары, ул. Чапаева 17

Мастер-класс для детей 2006 г.р. 

(ул. Гладкого, владение 1, стадион «Труд»)

13:00

Товарищеская игра команд СШ по футболу 2005 и 2006 гг.р.

(ул. Гладкого, владение 1, стадион «Труд»)

14:00

«СШ по конному спорту»

г. Новочебоксарск, ул. Советская, 48

Катание на лошадях в манеже

10:00-13:00

Просим уточнять подробную информацию в спортшколах заранее

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

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