Новости » 13 февраля в Чувашии состоится первый в этом году День здоровья и спорта

11:00 12 февраля 2021 г.
13 февраля в Чувашии пройдёт первый в этом году День здоровья и спорта, проводимый ежемесячно с 2014 года согласно Указу Главы Чувашии. В этот день услуги республиканских и муниципальных спортивных сооружений предоставляются населению на безвозмездной основе. Для жителей городов и районов будет доступно бесплатное посещение бассейнов, спортплощадкок, тренажерных и фитнес-залов, катков.
Подробнее с услугами, программой проведения Дня здоровья и спорта, а также предварительно записаться можно на сайтах соответствующих спортивных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов.
Отметим, что сегодня в республике работают около четырёх тысяч спортивных сооружений, среди них 11 стадионов, 736 спортзалов, 67 бассейнов, 3,5 тысяч тренажерных и фитнес-залов.
Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2021 г. утверждены даты проведения Дней здоровья и спорта в 2021 году.
Предварительная программа проведения Дня здоровья и спорта в подведомственных Минспорту Чувашии спортивных учреждениях:
|
Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева»
г. Чебоксары, ул. Чапаева д. 17
|
Массовое катание
(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19, Ледовый дворец «Чебоксары Арена»)
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16:00-17:15
18:00-19:15
20:00-21:15
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Массовое катание
(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17, стадион «Олимпийский»)
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10:00-18:00
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«СШОР № 1 им. В. Егоровой»
г.Чебоксары, ул. Шевченко, 2 а
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Турнир по футболу среди ветеранов спорта
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10:00-12:00
14:00-17:30
18:00-20:00
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Мастер-класс по спринту Светланы Морозовой
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15:00-16:30
|
Тренажерный зал
|
18:00-19:00
|
«СШОР № 2» Центр зимних видов спорта
г. Чебоксары, ул. Пристанционная, 10а
|
Тренажерный зал
|
15:00-19:00
|
Лыжная трасса (со своими лыжами)
|
15:00-19:00
|
«СШОР № 3»
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 1а
|
Бассейн
|
8:00-19:00
|
Тренажерный зал
|
8:00-18:00
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Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре для обучающихся 9-11 классов (легкая атлетика)
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8:00-14:00
|
«СШОР № 4»
г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, 1А
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Массовое катание на коньках
(г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, 1А, Ледовый дворец «Сокол»)
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19:45-21:00
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Массовое катание на коньках (г.Чебоксары, Эгерский б-р, 36Б, Региональный центр по хоккею)
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18:00-19:15
|
«СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова»
г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а
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Тренажерный зал
(г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а)
|
08:00-20:00
|
Тренажерный зал
(г. Чебоксары, пер. Ягодный, 2)
|
08:00-20:00
|
Настольный теннис
(г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а)
|
08:00-20:00
|
«СШОР № 6»
г. Чебоксары, ул. Т. Кривова, 13а
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Открытое занятие физкультурно-оздоровительной группы по спортивным танцам
(г. Чебоксары, ул. Кривова, 13а)
|
12:00-13:00
|
Оздоровительная гимнастика
(г. Чебоксары, ул. Энгельса, 10а)
|
10:00-11:00
|
«СШОР № 7 имени В. Ярды»
г. Чебоксары, Московский проспект, 38В
|
Бассейн
|
08:00-20:00
|
«СШОР № 8 по спортивной ходьбе имени Е. Николаевой»
г. Чебоксары, Московский проспект, 54/2
|
Тренажерный зал
|
8:00-19:00
|
«СШОР № 10 по самбо и дзюдо»
г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 32
|
Тренажерный зал
|
10:00-18:00
|
«СШ по футболу»
г. Чебоксары, ул. Чапаева 17
|
Мастер-класс для детей 2006 г.р.
(ул. Гладкого, владение 1, стадион «Труд»)
|
13:00
|
Товарищеская игра команд СШ по футболу 2005 и 2006 гг.р.
(ул. Гладкого, владение 1, стадион «Труд»)
|
14:00
|
«СШ по конному спорту»
г. Новочебоксарск, ул. Советская, 48
|
Катание на лошадях в манеже
|
10:00-13:00
Просим уточнять подробную информацию в спортшколах заранее