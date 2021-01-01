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Новости » Психологические приемы телефонных мошенников: как выявить и противостоять им?

13:31 11 февраля 2021 г.

Главный медицинский психолог Чувашии Оксана Рындина рассказала, какие приёму используют телефонные мошенники, как противостоять их уловкам и справиться с эмоциями, если попались на удочку.

Приемы:
1. Обращаются по имени-отчеству, уверяют, что заботятся о вашей безопасности и/или в том, что вы особенный клиент
2. Используют принцип трех "да", т. е. задают вопросы, на которые вы ответите утвердительно
3. Выбивают почву из-под ног: "С вашего счёт списано 100 тыс. рублей", "Вы выйграли миллион", "С вами хочет поговорить Бред Питт"
4. Предлагают короткие действия, чтобы восстановить равновесие: "Скажите пароль из смс и мы отменим платёж", "Скачайте наше приложение и мы поможем вам","Оставайтесь на линии, мы вас соединим"

Как противостоять:
1. Прервать звонок и связаться с банком/лотерей самому по официальному телефону организации
2. Отвечать вопросом на вопрос: "С какого банка звоните?","Из какого города?"
3. Повышайте свою грамотность по защите денежных средств. Мошенники часто меняют схемы "развода", следует учиться их распознавать

Как справиться с эмоциями, если деньги всё-таки украли?
1. Эмоции должны найти выход, стресс надо пережить, дайте себе время оправиться
2. Обязательно обратитесь в полицию
3. Расскажите близким о случившемся, чтобы их предостеречь
4. В спокойной обстановке проанализируйте ситуацию, на какие уловки вы повелись и как им противостоять в дальнейшем

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: БУ "Республиканская психиатрическая больница" Минздрава Чувашии

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