Новости » Социальные выплаты ветеранам и жертвам политических репрессий в Чувашии будут проиндексированы

13:28 11 февраля 2021 г.
На заседании Кабинета министров Чувашской республики был принят нормативно-правой акт, согласно которому ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, пострадавшим от политических репрессий, будут проиндексированы.
Министр труда Чувашии Алена Елизарова в своём выступлении уточнила: «После проведенной индексации размер ежемесячной денежной выплаты для тружеников тыла составит 1175 рублей, для ветеранов труда и ветеранов труда Чувашской Республики – 1238 рублей, для реабилитированных лиц – 2965 рублей, для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 2640 рублей».