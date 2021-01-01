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Новости » Жители Чувашии смогут выбрать объекты благоустройства через новую онлайн-платформу

11:25 11 февраля 2021 г.

Онлайн-платформа для голосования за объекты благоустройства сейчас создаётся. Жители Чувашии, как и все россияне, смогут дистанционно выбрать, что в республике необходимо обустроить в 2022 году.

«Мы запускаем единую онлайн-платформу для голосования по подбору территорий для благоустройства. Голосование устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона», – сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Чтобы отдать свой голос, нужно будет просто зайти на платформу, выбрать регион и выбрать один из предложенных вариантов. Голосовать можно по месту прописки всем россиянам, достигшим возраста 14 лет.

Онлайн-голосование продлится с 26 апреля по 30 мая. На данный момент на платформе пополняют список объектов благоустройства в муниципалитетах.

«Мы хотим сделать так, чтобы можно было выбирать объекты в каждом регионе, чтобы была единая база знаний, и чтобы каждый год в каждом городе, где происходит такое голосование, архив накапливался, и можно было посмотреть, что было сделано, что будет сделано и как идет процесс», — подчеркнул гендиректор некоммерческой организации «Диалог» Алексей Гореславский.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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