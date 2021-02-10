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Новости » Жители республики, заключившие социальный контракт, получат выплаты в ближайшие дни

16:48 10 февраля 2021 г.

 

Жители республики, заключившие социальный контракт, получат выплаты в ближайшие дни

В условиях возросшего объема сумм перечисления социальных трансфертов по всем направлениям по техническим проблемам выплаты в рамках социального контракта, которые направлялись гражданам, были возвращены в отделы социальной защиты населения. 8 февраля удалось разрешить указанные проблемы, и все выплаты в рамках социального контракта за январь были направлены получателям. В течение текущей недели жители республики получат указанные денежные средства на свои банковские карты.

«Также по отдельным социальным контрактам денежные средства перечислены и за более ранние периоды на основании представленных гражданами в январе подтверждающих документов для осуществления выплат», - отметила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова во время брифинга с представителями прессы.

Минтрудом Чувашии приняты все меры для осуществления выплат в дальнейшем в привычные для граждан сроки.



 Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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