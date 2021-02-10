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Новости » Размер пособия на детей от 3 до 7 лет в Чувашии будет увеличен

16:47 10 февраля 2021 г.

 

Размер пособия на детей от 3 до 7 лет в Чувашии будет увеличен

В Минтруде России проанализировали уровень дохода россиян, получающих  пособие на детей от 3 до 7 лет, и пришли к выводу, что в большинстве случаев даже с учетом выплаты среднедушевой доход семьи не доходил до прожиточного минимума. В связи с этим в ведомстве разработали новую систему установления максимального размера пособия на детей с трех до семи лет.

Она предполагает несколько ступеней. Стандартным остается размер в 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка. В 2020 году выплата на ребенка возрасте от 3 до 7 лет в Чувашии предоставлялась в размере половины регионального прожиточного минимума на детей за 2 квартал предыдущего года, или 4770,5 рублей на каждого ребенка. С этого года, так как прожиточный минимум подрос, выплата составит не менее 4925,5 рублей. Если такое ежемесячное пособие не позволит обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие будет назначаться на уровне 75 процентов. Если и после этого семья не сможет выйти из категории нуждающихся, тогда будет назначено пособие в размере 100 процентов от регионального прожиточного минимума. Таким образом, с учетом еще не ступивших в силу изменений, максимальная величина пособия для некоторых семей достигнет суммы в размере 9883 рубля в месяц.

«При этом сам подход к назначению пособия сохранится. Семьям по-прежнему не потребуется предоставлять дополнительных справок для получения пособий. Органы соцзащиты рассчитают необходимый размер выплаты на основании заявления гражданина и данных государственных информационных систем», - отметила министр труда Алена Елизарова в рамках брифинга с журналистами.

Семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет смогут претендовать на выплату, если ежемесячный доход на одного члена семьи меньше, чем 9804 рубля.

Планируется, что заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься, начиная с 1 апреля 2021 года, но при этом, как и в прошлом году, расчёт данной выплаты будет сделан, начиная с 1 января 2021 года. На данный момент соответствующие нормативные акты на федеральном уровне разрабатываются и необходимо время для их утверждения.



 Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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