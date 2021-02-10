9 февраля министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев провел совещание с крупнейшими застройщиками Чувашии.

На повестке было обсуждение проблем и вопросов развития строительной отрасли. Первый заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Надежда Столярова рассказала участникам совещания о реализуемых в республике мерах государственной поддержки.

Более всего застройщиков заинтересовала реализация новых инвестиционных проектов, направленных на создание или реконструкцию объектов, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года. Проекты должны быть направлены на жилищное строительство или строительство инфраструктуры – автодороги, магистральные сети, подъездные пути, очистные сооружения и т.д. Стоимость проекта должна быть не ниже 50 млн. рублей. Всего на их реализацию в федеральном бюджете на 2021 год предусмотрен 1 млрд. рублей.

Также в ходе совещания отмечено, что Ассоциации «СО «Строители Чувашии» необходимо активнее вести работу с застройщиками. «Строители должны чаще собираться в стенах СРО и обсуждать проблемные вопросы, с которыми они сталкиваются. Мы готовы при необходимости подключаться к их решению», - заявил министр Александр Героев.