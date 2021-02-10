АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Строителям Чувашии рассказали о действующих формах поддержки

16:46 10 февраля 2021 г.

 

Строителям Чувашии рассказали о действующих формах поддержки

9 февраля министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев провел совещание с крупнейшими застройщиками Чувашии.

На повестке было обсуждение проблем и вопросов развития строительной отрасли. Первый заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Надежда Столярова рассказала участникам совещания  о реализуемых в республике мерах государственной поддержки.

Более всего застройщиков заинтересовала реализация новых инвестиционных проектов, направленных на создание или реконструкцию объектов, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года. Проекты должны быть направлены на жилищное строительство или строительство инфраструктуры – автодороги, магистральные сети, подъездные пути, очистные сооружения и т.д. Стоимость проекта должна быть не ниже 50 млн. рублей. Всего на их реализацию в федеральном бюджете на 2021 год предусмотрен 1 млрд. рублей.

Также в ходе совещания отмечено, что Ассоциации «СО «Строители Чувашии» необходимо активнее вести работу с застройщиками. «Строители должны чаще собираться в стенах СРО и обсуждать проблемные вопросы, с которыми они сталкиваются. Мы готовы при необходимости подключаться к их решению», - заявил министр Александр Героев.

 

 

 



 Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика