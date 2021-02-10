10 февраля Кабинет Министров Чувашской Республики одобрил проект закона, в соответствии с которым меры поддержки детей войны предлагается дополнить механизмом компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 25%.

Как сообщила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова, по состоянию на 1 ноября по данным статистики в республике проживают 64,5 тысячи детей войны. Соответствующее удостоверение получили порядка 40 тысяч жителей республики, относящихся к этой категории.

Напомним, с инициативой законодательно закрепить статус «детей войны» выступил Глава Чувашии Олег Николаев. В результате, в прошлом году жители республики, пережившие в детском возрасте тяготы военных лет, приобрели право на дополнительные льготы нефинансового характера. На прошлой неделе в Послании Госсовету Глава республики поручил продумать меры финансовой поддержки этой категории жителей Чувашии.

Согласно новому законопроекту, компенсации подлежит плата за наем и содержание жилья, взносы на капитальный ремонт, плата за коммунальные услуги, стоимость топлива и транспортных услуг для его доставки при проживании в доме без центрального отопления. При этом если гражданин одновременно имеет право на денежную компенсацию или ежемесячную выплату по другим законам, то ему нужно будет выбрать, какую меру поддержки получать.

На заседании Кабинета Министров было принято постановление об индексации ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Чувашской Республики. Индексация будет произведена на 2,9% с учетом индекса потребительских цен в среднем за 2020 год.

Кроме того, Правительство Чувашии утвердило прожиточный минимум на 2021 год. Согласно изменениям в федеральном законодательстве, данная величина теперь будет утверждаться на год, а не на квартал, как это было ранее.

Величина прожиточного минимума в республике на 2021 год составит на душу населения – 9 804 рубля, для трудоспособного населения – 10 414 рублей, пенсионеров – 8 466 рублей, для детей – 9 883 рубля.

В ходе совещания Глава Чувашии также поддержал предложение Минсельхоза Чувашии о выделении дополнительного финансирования проектов инициативного бюджетирования.

В этом году конкурсной комиссией отобрано 723 проекта, на реализацию которых потребуется 450,4 млн. рублей.

«Законом о республиканском бюджете на 2021 год на финансирование реализации проектов инициативного бюджетирования предусмотрено 390,3 млн. рублей, что позволит полноценно реализовать 668 проектов. На оставшиеся 54 проекта ремонта дорог необходимо дополнительно 61,7 млн. рублей. Просим поддержать эти проекты и рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на их реализацию», — обратился министр сельского хозяйства Сергей Артамонов к Главе Республики.

«Несомненно, проекты, основанные на инициативах жителей республики и вложении в их реализацию личных сбережений граждан, необходимо поддержать», — поддержал инициативу Олег Николаев, поручив подготовить необходимые документы.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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