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Актуально » Главе республики представили нового управляющего Чувашским отделением Сбербанка

16:42 10 февраля 2021 г.

 

Главе республики представили нового управляющего Чувашским отделением Сбербанка

На эту должность назначена Анастасия Трутнева, ранее занимавшая пост заместителя управляющего во Владимирском отделении Сбербанка. Нового руководителя Главе Чувашии Олегу Николаеву представил вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин 10 февраля.

«Команде отделения предстоит реализовать амбициозные задачи в области развития сервисов экосистемы на территории региона. Анастасия Трутнева обладает необходимыми компетенциями. В новой должности она сконцентрируется на расширении бизнеса Сбера на рынке, а также реализации проектов по цифровизации совместно с Правительством и бизнес-сообществом Чувашии», — сообщил Колтыпин.

Олег Николаев пожелал Анастасии Трутневой успехов в работе на новом месте и поблагодарил руководство Сбербанка за конструктивное взаимодействие. «Мы рассчитываем на дальнейшую совместную работу в таких важных направлениях, как поддержка малого и среднего бизнеса, ипотечное жилищное кредитование»— сказал он.

В ходе рабочей встречи стороны также обсудили направления развития сотрудничества в сфере финансов и цифровизации.

В частности, речь  шла об использовании инструмента государственно-частного партнерства при строительстве и модернизации объектов ЖКХ, внедрении школьной цифровой платформы, реализации социальных программ.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

  Чăвашла

 

 

 

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