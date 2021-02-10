На эту должность назначена Анастасия Трутнева, ранее занимавшая пост заместителя управляющего во Владимирском отделении Сбербанка. Нового руководителя Главе Чувашии Олегу Николаеву представил вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин 10 февраля.

«Команде отделения предстоит реализовать амбициозные задачи в области развития сервисов экосистемы на территории региона. Анастасия Трутнева обладает необходимыми компетенциями. В новой должности она сконцентрируется на расширении бизнеса Сбера на рынке, а также реализации проектов по цифровизации совместно с Правительством и бизнес-сообществом Чувашии», — сообщил Колтыпин.

Олег Николаев пожелал Анастасии Трутневой успехов в работе на новом месте и поблагодарил руководство Сбербанка за конструктивное взаимодействие. «Мы рассчитываем на дальнейшую совместную работу в таких важных направлениях, как поддержка малого и среднего бизнеса, ипотечное жилищное кредитование», — сказал он.

В ходе рабочей встречи стороны также обсудили направления развития сотрудничества в сфере финансов и цифровизации.

В частности, речь шла об использовании инструмента государственно-частного партнерства при строительстве и модернизации объектов ЖКХ, внедрении школьной цифровой платформы, реализации социальных программ.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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