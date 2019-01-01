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Новости » «Единая Россия» добилась принятия во втором чтении законопроекта о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта

15:24 10 февраля 2021 г.

«Единая Россия» добилась принятия во втором чтении законопроекта о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта
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Он был разработан по инициативе партии

Норма будет действовать в отношении несовершеннолетних без сопровождения, отметил координатор партпроекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский («Единая Россия»). Изменения вносятся в Устав автотранспорта и городского наземного электрического транспорта и закрепляет действующие в регионах ограничения на федеральном уровне

«Единая Россия» последовательно выступала за фиксацию в федеральном законодательстве допустимых мер воздействия в отношении несовершеннолетних безбилетников, следующих без сопровождения взрослых. Мы в рамках партпроекта «Безопасные дороги» первыми подняли эту тему и договорились с Правительством о том, что оно вносит поправки в Госдуму, а «Единая Россия» берет на себя обеспечение их принятия», – отметил Владимир Афонский.

Напомним, «Единая Россия» неоднократно заявляла о том, что высадка несовершеннолетних безбилетников должна быть запрещена повсеместно. В ряде регионов в 2019 и 2020 году по инициативе партии были приняты соответствующие законы или регламенты, которые прямо запрещали высаживать детей из транспорта. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни – нередко в темноте и на морозе – из-за того, что не имели возможности оплатить проезд.

«Закон должен защищать детей, создавать для них условия безопасности, – прокомментировала инициативу региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Инна Исаева. – Не должно быть такого, что детей высаживают из троллейбусов – подобные ситуации порождают только агрессию и обиду на взрослых. Ребенок же, который чувствует заботу о себе, потом обязательно продемонстрирует заботу о тебе».

Фото: Er.ru

 

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