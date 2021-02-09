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Актуально » В Чувашии продлили режим работы предприятий общепита

09:48 10 февраля 2021 г.

 

9 февраля Глава Чувашии внес изменения в Указ от 20 июня 2020 г. № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики».

По итогам заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики  было принято решение о  продлении режима работы предприятий общественного питания до 1 часа ночи по местному времени.

Напомним, ранее предприятия общепита могли работать только до 23 часов.  

 

 

 

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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