9 февраля Глава Чувашии внес изменения в Указ от 20 июня 2020 г. № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики».

По итогам заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики было принято решение о продлении режима работы предприятий общественного питания до 1 часа ночи по местному времени.

Напомним, ранее предприятия общепита могли работать только до 23 часов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики