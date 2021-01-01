Новости » Активисты «Единой России» проверят качество уборки снега с крыш домов и прилегающих территорий

О выявленных случаях плохой работы или бездействия управляющих организаций они будут сообщать в прокуратуру и жилинспекцию

Мониторинг работы управляющих организаций проведут активисты партпроекта «Школа грамотного потребителя» в регионах с 8 по 22 февраля. Качество уборки снега и наледи будут оценивать председатели советов и жители многоквартирных домов. Им предложат заполнить анкеты. Высказать свое мнение можно не только по поводу очистки крыш, но и содержания дворовых территорий, детских площадок.

«По выявленным в ходе мониторинга фактам будут подготовлены запросы в надзорные органы – жилищные инспекции и прокуратуры – с просьбой принять соответствующие меры реагирования. Но для начала коллеги попробуют наладить диалог с управляющими организациями и указать им проблемные места», – рассказал координатор партпроекта «Единой России», депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Он пояснил, что поводом к началу мониторинга «Единой России» стали многочисленные жалобы и сообщения из регионов.

«Мы видим видео и фото в СМИ, социальных сетях, как граждане получают травмы, наносится ущерб имуществу. Есть и крайне критичные случаи. Причем страдают не только жители, но и сами коммунальщики, когда не соблюдаются нормы по охране труда, отсутствует необходимая экипировка, страховки», – сказал координатор партпроекта.

Александр Козлов отметил, что всего этого можно избежать, если управляющие организации будут соблюдать действующие нормативы, вовремя исполнять свои обязанности.

«Конечно, где-то есть реальные проблемы, связанные с нехваткой работников и техники. Но важно не замалчивать о них, а вовремя искать пути решения. Большая часть проблем – все-таки из-за недобросовестности и невыполнения норм», – заключил он.

«Если есть желающие проверить качество уборки снега с крыш домов, то лишним такой контроль не будет, – отметил председатель общественного совета партпроекта «Школа грамотного потребителя» в Чувашии Андрей Спиридонов. – Что касается Чебоксар, проблема скапливания снега на крышах характерна для домов в центральной части города, где кровля скатная и в период таяния снега образуются сосульки и создают определенные трудности. Относительно уборки дворов считаю, что каждый должен делать свою работу качественно, но и общественный контроль лишним не будет».

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"