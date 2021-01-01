Новости » В Чувашии обсудили открытие первой в России агрошколы

В Моргаушском районе может появиться первая в России агрошкола. Ее создание сегодня обсудили министр образования и молодежной политики Алла Салаева, министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, ректор Чувашского республиканского института образования Юрий Исаев, ректор Чувашского государственного аграрного университета Андрей Макушев и руководители специализированных техникумов.

Площадкой для старта проекта может стать школа на 108 ученических мест, которая сегодня возводится в деревне Кашмаши.

«Чувашия — аграрная республика. Мы видим, что реальный сектор экономики создает рабочие места, сельское хозяйство нуждается в высококвалифицированных специалистах. Чтобы получить их, необходимо заниматься профориентацией детей. Предполагается, что на базе агрошколы учащиеся смогут освоить азы хлебопекарного дела, сыроделия, ветеринарии. То есть приобрести навыки, которые в будущем помогут стать востребованными на рынке труда», — подчеркнула Алла Салаева.

На следующей неделе Минобразования объявит открытый конкурс на должность директора агрошколы. Он должен представить концепцию организации работы и развития учебного заведения. Помимо этого свои предложения подготовят специалисты Чувашского республиканского института образования и Чувашского государственного аграрного университета. Лучшие идеи должны лечь в основу работы будущей агрошколы.

«Сегодняшнее совещание является очень ярким примером высокоэффективного межведомственного взаимодействия, которое нацелено на решение социальных проблем. Проект аграрной школы очень важен для нашей республики. Конечно, эта школа должна быть многофункциональной. Учебное заведение может стать примером не только для Моргаушского района, но и для всей республики», — отметил ректор Чувашского государственного аграрного университета Андрей Макушев.

Планируется, что концепцию работы агрошколы обсудят с жителями Моргаушского района. Алла Салаева подчеркивает: конечное решение о формате будущего учебного заведения — за родителями детей, которые будут получать знания в школе.