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Новости » Стационар Новочебоксарской городской больницы возвращается в «доковидный» режим

07:50 10 февраля 2021 г.

С июня 2020 года стационар больницы прекратил госпитализацию плановых пациентов и был перепрофилирован под прием зараженных COVID-19. Запланированные операции, плановые госпитализации хронических больных, стационарные обследования были отложены.

«С учетом имеющегося резерва и практически половины свободных коронавирусных коек в городе, было принято  решение выводить из «ковидного» режима стационар больницы. Отделения возвращаются к своей обычной работе. Они будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями по своим профилям.
С момента перепрофилирования стационара больницы медицинскую помощь получило 5147 человек. Это как жители города Новочебоксарска, так и других районов Чувашской Республики. Из них 455 находились в тяжелом состоянии, но благодаря усилиям врачей и собственной вере пациентов в свое выздоровление состояние улучшалось, и они шли на поправку», - рассказал главный врач Белов Константин Ильич.

Но, несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться врачам, неотложная хирургия, как всякая неотложная дисциплина, продолжала функционировать в любых сложных условиях: благоприятных, неблагоприятных. «Операции во время этого заболевания сопряжены с крайне высоким риском. Бывают случаи, когда врачи вынуждены неотложно выполнить экстренное вмешательство, которое не требует вообще никакого промедления. Очень радует, что с понедельника стационар снова открылся. Сегодня мы уже готовы к приему по подавляющему большинству медицинских специальностей, которые представлены в Новочебоксарской городской больнице. Будут работать все отделения, а ожидающие операции смогут получить соответствующие направления», - поделился заведующий хирургическим отделением №1 Черешнев Олег Юрьевич.

С 1 по 5 февраля стационар прошел глобальную санитарную обработку: начиная с систем воздуховодов и заканчивая шахтами лифтов. Абсолютно все палаты, кабинеты, коридоры прошли санитарную обработку.

Достаточно тщательно продумали работу в условиях многопрофильной больницы. Пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию будут незамедлительно обследованы и по показаниям переведены в инфекционное отделение. При поступлении каждый пациент проходит осмотр врачом в приемном покое. В помещениях проходит дополнительные проветривания и обеззараживание воздуха. Между койками в палатах увеличено расстояние.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: БУ "Новочебоксарская городская больница" Минздрава Чувашии

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