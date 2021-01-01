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Новости » Чувашская прокуратура опротестовала правило школьных библиотек о возмещении вреда последним пользователем

16:13 09 февраля 2021 г.

Прокуратура Ибресинского района опротестовала правило школьных библиотек о том, что ущерб за порчу книг должен возмещать читатель, пользовавшейся ею последним.

По информации пресс-службы прокуратуры Чувашии, сотрудники надзорного ведомства изучили локальные акты образовательных учреждений района. Выяснилось, что в шести школах действовали положения о библиотеках, отдельные нормы которых противоречили закону и нарушали права детей.

Одной из таких норм было возложение ответственности за обнаруженные дефекты в сдаваемых книгах на последнего пользователя. Вместе с тем, согласно федеральному законодательству, отвечать за вред должен тот, кто его действительно причинил. Однако такое лицо не устанавливалась, а вред должен был компенсировать последний читатель.

Кроме того, за порчу книг школьника могли лишить права пользования библиотекой, а это уже нарушало право несовершеннолетних на свободный доступ к информации, отметили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры района противоречащие закону положения приведены в соответствие с действующим законодательством.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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