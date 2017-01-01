Новости » В Чебоксарах продолжается работа по освобождению земельных участков от самовольно размещенных гаражей

В столице Чувашии некоторые дворовые территории заставлены металлическими и железобетонными гаражами. В свое время места под них предоставлялись отдельной категории граждан – ветеранам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Владельцев данных конструкций не стало, соответственно договор аренды земельных участков завершился. В настоящий момент их наследники обязаны перевезти гаражи на утилизацию или переставить на земельные участки, находящиеся в их собственности.

Под руководством главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова с 2017 года проводится работа по освобождению земельных участков от самовольно размещенных гаражей. Перед началом масштабной кампании специалистами было выявлено порядка 954 гаражей. За эти годы чебоксарские дворовые территории были освобождены от 724 гаражей.

Сегодня, 9 февраля, во дворе многоквартирного дома № 14 по улице Эльгера демонтировали еще один железобетонный гараж.

В мероприятиях приняли участие сотрудники администрации Московского района г. Чебоксары, управления муниципального контроля администрации города Чебоксары, Дирекции по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств, отдела полиции № 4 УМВД России по г. Чебоксары, МУП «Теплосеть».

К слову, с начала этого года на территории Московского района г. Чебоксары снесено 7 гаражей, в 2020 году – 59 гаражей.