Новости » Правительство выделит еще 3,6 млрд рублей на развитие сельских территорий

Правительство РФ в ближайшее время выделит дополнительно 3,6 млрд рублей на программу комплексного развития сельских территорий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Продолжим мы эту программу поддерживать. Я знаю, что дополнительно мы в ближайшее время будем выделять 3,6 млрд рублей", — сказал он в ходе встречи с аграриями и предпринимателями Адыгеи.

Михаил Мишустин добавил, что это позволит примерно 12 тыс. человек улучшить свои жилищные условия и завершить около 30 проектов.