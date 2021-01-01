Новости » Школьница из Чувашии победила в математической битве старшеклассников Евразии

Объявлены победители VII Международного конкурса GS Group по математике для учеников 9-11-х классов из нестоличных городов «Я Решаю!». В десятку лидеров вошла старшеклассница из г. Чебоксары.

Победу одержала одиннадцатиклассница Мария Громилова из АНОО «Физтех-лицей им. П. Л. Капицы» г. Чебоксары. Мария прошла все три этапа конкурса и показала сильнейшие результаты в заключительном туре математического состязания. Всего в финале интеллектуальной битвы сразились 30 старшеклассников из 18 российских регионов, но только 10 удостоены звания победителя.

Масштаб конкурса превысил все ожидания и побил рекорды прошлых лет по количеству участников. На математическом первенстве Евразии боролись более 6000 учеников 9-11-х классов из 82 регионов Российской Федерации и восьми стран ближнего и дальнего зарубежья: Киргизии, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Украины, Азербайджана, Туркменистана, Индии.

В связи с эпидемиологическими ограничениями в этом году завершающее состязание прошло в дистанционном формате, как и первые два этапа конкурса. Несмотря на это, ребята проявили целеустремленность и добились совсем не детских результатов.

«Российская экономика обладает внушительным потенциалом для создания принципиально новых технологичных решений. В обозримом будущем мы можем стать свидетелями запуска отечественными разработчиками новых продуктов мирового уровня, которые укрепят позиции российских компаний на уже сложившихся и растущих рынках, позволят нарастить экспортный потенциал. Сумеем ли мы воспользоваться всеми шансами – во многом зависит от ориентированности бизнеса на молодых высококлассных специалистов и создания для них перспективных условий построения карьеры внутри страны, — отметил президент холдинга GS Group Андрей Ткаченко. — Реализуя проект «Я Решаю!», мы стремимся повысить привлекательность технического образования среди старшеклассников. Я рад, что с каждым годом количество участников конкурса растет, он дает дополнительные возможности по-настоящему талантливым ребятам из небольших городов, и они впоследствии делают выбор в пользу передовых технологий, для развития которых необходимы фундаментальные математические знания. Именно так мы формируем команду будущего для технологического прорыва».

Победители награждены современной электронной техникой, которая сегодня незаменима при освоении новых знаний. Особое внимание в конкурсе уделено будущим выпускникам, ведь им предстоит нелегкий выбор профессии. При поступлении в вуз на предусмотренные условиями конкурса технические специальности каждому из победителей среди одиннадцатиклассников в течение года будет выплачиваться ежемесячная стипендия от GS Group. В перечне специальностей: «Информационные технологии», «Прикладные математика и физика», «Электроника и микроэлектроника», «Радиотехника», «Телекоммуникации», «Наноматериалы» и пр. Сегодня эти специальности являются ключевыми на предприятиях инновационного кластера «Технополис GS» (флагманский инвестиционный проект холдинга GS Group) и в других высокотехнологичных российских компаниях.

«За 7 лет проведения конкурс «Я Решаю!» заслужил авторитет среди математических соревнований. Выход в финал — это большое достижение. Для финалистов подготовлены очень содержательные призы, главный из которых — стипендия — является хорошей поддержкой в начале студенческой жизни, особенно если ребята уезжают учиться в другой город. В качестве напутственных слов для всех участников скажу: любите математику и не огорчайтесь из-за неудач. Успехи приходят обязательно, если есть терпение», — прокомментировал член жюри конкурса «Я Решаю!», доцент Университета ИТМО, руководитель образовательных проектов онлайн-школы «Фоксфорд», председатель жюри конкурса-игры «Смарт Кенгуру» Дмитрий Максимов.

Справочно:

Международный математический конкурс «Я Решаю!» — один из ключевых проектов образовательной программы инвестиционно-промышленного холдинга GS Group. Впервые конкурс был проведен в 2013 году. Его участниками могут стать ученики 9-11-х классов из нестоличных городов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. С помощью проекта организаторы стремятся найти и поддержать талантливых школьников, которым труднее реализовать свой потенциал, чем их сверстникам из Москвы и Санкт-Петербурга.

Конкурс содействует подготовке достойного кадрового резерва для высокотехнологичного сектора российской экономики и вносит свой вклад в популяризацию математических знаний и технического образования в молодежной среде. За историю его проведения участниками стали свыше 29 000 школьников из всех регионов России и 17 стран Евразии. 27 победителей конкурса поступили в ведущие вузы страны и получили стипендии GS Group. Победители первых конкурсов уже получили дипломы о высшем образовании и начали карьеру в инновационных отраслях отечественной промышленности.