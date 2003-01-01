АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Состоялись районные соревнования по лыжным гонкам

09:50 09 февраля 2021 г.

6 февраля в лесополосе села Красноармейское прошли   районные соревнования по лыжным гонкам свободным стилем среди обучающихся общеобразовательных школ.    

      Соревнования проводились в целях популяризации лыжного спорта в Красноармейском районе и привлечения школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепления здоровья обучающихся, воспитания потребности к здоровому образу жизни, повышения спортивного мастерства, выявления талантливых молодых спортсменов.

   На торжественной церемонии открытия соревнований участников и гостей приветствовали заместитель главы администрации Красноармейского района -начальник отдела образования С.А. Григорьева, главный судья соревнований В.Я. Григорьев.

    В  соревнованиях  приняли  участие  сильнейшие лыжники школ Красноармейского района Чувашской Республики, по следующим возрастным   группам:

  • юноши и девушки старшего возраста 2003-2004 г.р.;
  • юноши и девушки среднего возраста 2005-2006 г.р.;
  • юноши и девушки младшего возраста 2007-2008 г.р.;

      Отметим успешные выступления   юных лыжников Исаковской и Траковской, Красноармейской школ.

 

Победителями и призерами стали:

место

Спортсмен

Год

 рождения

Дистанция

Результат

Школа

девушки 2007-2008 г. г.р.

1

Николаева Анастасия

2007

3 км

11 мин. 01 сек.

Траковская СОШ

2

Львова Анна

2007

3 км

11 мин. 50 сек.

Исаковская ООШ

3

Иванова Кристина

2008

3 км

14 мин.  08 сек.

Красноармейская СОШ

юноши 2007-2008 г. г.р.

1

Гурьев Дмитрий

2007

3 км

11 мин. 35 сек.

Исаковская ООШ

2

Козлов Иннокентий

2007

3 км

12 мин. 20 сек.

Исаковская ООШ

3

Александров Владимир

2007

3 км

12 мин.  35 сек.

Исаковская ООШ

девушки 2005-2006 г.г.р.

1

Игнатьева Алена

2006

3 км

10 мин.00 сек.

Исаковская ООШ

2

Лаврентьева Софья

2005

3 км

10 мин. 42 сек.

Траковская СОШ

3

Егорова Мария

2006

3 км

11 мин. 46 сек.

Красноармейская СОШ

юноши 2005-2006 г.г.р.

1

Козлов Владимир

2006

5 км

17 мин.50 сек.

Исаковская ООШ

2

Семенов Никита

2006

5 км

18 мин. 30 сек.

Исаковская ООШ

3

Егоров Валерий

2005

5 км

19 мин. 15 сек.

Исаковская ООШ

девушки 2003-2004 г.г.р.

1

Лаврентьева   Юлиана

2004

5 км

24 мин. 32 сек.

Траковская СОШ

2

Афанасьева Карина

2005

5 км

32 мин. 23 сек.

Траковская СОШ

юноши 2003-2004 г.г.р.

1

Антонов Александр

2004

5 км

16 мин. 10 сек

Траковская СОШ

2

Яковлев Петр

2004

5 км

18 мин. 35 сек.

Траковская СОШ

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика