Новости » Состоялись районные соревнования по лыжным гонкам

09:50 09 февраля 2021 г.
6 февраля в лесополосе села Красноармейское прошли районные соревнования по лыжным гонкам свободным стилем среди обучающихся общеобразовательных школ.
Соревнования проводились в целях популяризации лыжного спорта в Красноармейском районе и привлечения школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепления здоровья обучающихся, воспитания потребности к здоровому образу жизни, повышения спортивного мастерства, выявления талантливых молодых спортсменов.
На торжественной церемонии открытия соревнований участников и гостей приветствовали заместитель главы администрации Красноармейского района -начальник отдела образования С.А. Григорьева, главный судья соревнований В.Я. Григорьев.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие лыжники школ Красноармейского района Чувашской Республики, по следующим возрастным группам:
- юноши и девушки старшего возраста 2003-2004 г.р.;
- юноши и девушки среднего возраста 2005-2006 г.р.;
- юноши и девушки младшего возраста 2007-2008 г.р.;
Отметим успешные выступления юных лыжников Исаковской и Траковской, Красноармейской школ.
Победителями и призерами стали:
|
место
|
Спортсмен
|
Год
рождения
|
Дистанция
|
Результат
|
Школа
|
девушки 2007-2008 г. г.р.
|
1
|
Николаева Анастасия
|
2007
|
3 км
|
11 мин. 01 сек.
|
Траковская СОШ
|
2
|
Львова Анна
|
2007
|
3 км
|
11 мин. 50 сек.
|
Исаковская ООШ
|
3
|
Иванова Кристина
|
2008
|
3 км
|
14 мин. 08 сек.
|
Красноармейская СОШ
|
юноши 2007-2008 г. г.р.
|
1
|
Гурьев Дмитрий
|
2007
|
3 км
|
11 мин. 35 сек.
|
Исаковская ООШ
|
2
|
Козлов Иннокентий
|
2007
|
3 км
|
12 мин. 20 сек.
|
Исаковская ООШ
|
3
|
Александров Владимир
|
2007
|
3 км
|
12 мин. 35 сек.
|
Исаковская ООШ
|
девушки 2005-2006 г.г.р.
|
1
|
Игнатьева Алена
|
2006
|
3 км
|
10 мин.00 сек.
|
Исаковская ООШ
|
2
|
Лаврентьева Софья
|
2005
|
3 км
|
10 мин. 42 сек.
|
Траковская СОШ
|
3
|
Егорова Мария
|
2006
|
3 км
|
11 мин. 46 сек.
|
Красноармейская СОШ
|
юноши 2005-2006 г.г.р.
|
1
|
Козлов Владимир
|
2006
|
5 км
|
17 мин.50 сек.
|
Исаковская ООШ
|
2
|
Семенов Никита
|
2006
|
5 км
|
18 мин. 30 сек.
|
Исаковская ООШ
|
3
|
Егоров Валерий
|
2005
|
5 км
|
19 мин. 15 сек.
|
Исаковская ООШ
|
девушки 2003-2004 г.г.р.
|
1
|
Лаврентьева Юлиана
|
2004
|
5 км
|
24 мин. 32 сек.
|
Траковская СОШ
|
2
|
Афанасьева Карина
|
2005
|
5 км
|
32 мин. 23 сек.
|
Траковская СОШ
|
юноши 2003-2004 г.г.р.
|
1
|
Антонов Александр
|
2004
|
5 км
|
16 мин. 10 сек
|
Траковская СОШ
|
2
|
Яковлев Петр
|
2004
|
5 км
|
18 мин. 35 сек.
|
Траковская СОШ