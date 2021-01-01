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Новости » Студенты Чувашии вернулись с медалями Евразийских студенческих Игр боевых искусств

09:47 09 февраля 2021 г.

С 5 по 8 февраля в Уфе прошли III Открытые Евразийские студенческие Игры боевых искусств, в которых приняли участие более 700 студентов из более 100 учебных заведений России и стран ближнего зарубежья.

В эти дни на базе Башкирского государственного аграрного университета проходили состязания по 9 видам спорта: айкидо, борьба на поясах, всестилевое каратэ, кикбоксинг, мас-рестлинг, тайский бокс, тхэквондо, самбо и ушу.

Спортивную честь Чувашии в столице Башкортостана защищали студенты ЧГУ им И.Н. Ульянова, ЧГСХА и ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Ребята показали высокие результаты в мас-рестлинге и всестилевом каратэ.

Больше всего наград студенческих игр команда Чувашии завоевала в мас-рестлинге. В активе наших спортсменов 5 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. Обладателями наград высшей пробы в своих весовых категориях стали Вероника ГригорьеваАнастасия ФедотоваЕкатерина ГрачеваВалентин Николаев и Изатулло Хусенов. «Серебро» выиграли Анастасия ТишоваТатьяна ЕфимоваСофья ТянНиколай УшаковРанил АбейдулловЕкатерина Николаева. А на третью ступень пьедестала почета поднялись Екатерина КрюковаДиана ТрофимоваКирилл НикуличевУлугбек ШодиевЯков Степанов.

В общекомандном зачете в этом виде программе лидерство за ЧГУ им И.Н. Ульянова. На втором и третьем местах - Башкирский государственный аграрный университет и Бердигестяхская средняя школа № 1 из Республики Саха (Якутия).

Отметим, что в условиях острой конкуренции в соревнованиях по всестилевому каратэ серебряным призером стала наша землячка Анастасия Федотова.

Поздравляем студентов Чувашии с достойными результатами и желаем дальнейших успехов в учебе и спорте!

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

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