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Новости » Надвигается волна призов для участников квеста «Миссия «Ноль отходов»

09:45 09 февраля 2021 г.

Россиян приглашают «поймать» вторую конкурсную волну игры-квеста  «Миссия «Ноль отходов» Движения ЭКА и выиграть призы. Выполняя онлайн- и офлайн-задания, участники квеста узнают, как каждый может снизить свой мусорный след, и применят принципы «Ноль отходов» на практике.

ТОП-20 игроков получат призы, набрав наибольшее количество баллов в общем рейтинге. Призовой фонд конкурса включает: экологичные подарки (экосумки, экомешочки и многоразовые бахилы), книги о жизни в стиле «Ноль отходов» Яны Потрекий и Дениса Старка, а также подписку на онлайн-библиотеку Bookmate.

Чтобы принять участие в розыгрыше призов, необходимо:

  1. пройти регистрацию на сайте игры «Миссия - «Ноль отходов» mission-zero-waste.ru;
  2. выполнять задания, размещенные в разделе «Мои спецзадания», и отправлять отчеты на сайте;
  3. играть в мобильные игры квеста, повышая позиции в рейтинге.

«Квест «Миссия «Ноль отходов» стартовал в июле 2020 года, с тех пор к нему присоединилось уже более 2400 человек по всей России. Чтобы поощрить игроков за применение принципов «Ноль отходов» на практике и привлечь к этому еще больше людей, мы запускаем розыгрыш призов. Стать победителями второй волны квеста могут жители из любого региона России, а задания будут интересны как взрослым, так и детям, поэтому мы приглашаем к участию в конкурсе всех желающих!», - говорит директор Движения ЭКА Елена Горохова.

Побороться за призы можно до 28 марта. Победители будут объявлены 31 марта на сайте mission-zero-waste.ru и в социальных сетях Движения ЭКА.

Подробные условия участия во второй волне квеста доступны в Положении о конкурсе. Отзывы участников первой волны доступны в социальных сетях по хештегу #МиссияНольОтходов.

Квест «Миссия «Ноль отходов» – это проект Движения ЭКА, мотивирующий участников перенести свои экодостижения из игрового пространства в реальную жизнь. Квест происходит сразу в трех локациях: на сайте, в мобильных приложениях и в реальном мире. Участники квеста проходят 5 игровых блоков, каждый из которых иллюстрирует тот или иной принцип жизни в стиле «Ноль отходов». Игроки могут ограничиться мобильными играми, но, чтобы добиться реальных изменений, необходимо выйти за пределы виртуальной реальности и применить экопринципы на практике: организовать раздельный сбор мусора у себя дома, пойти в магазин со своей сумкой и т.д. 

Проблематика

В России ежегодно образуется около 70 млн тонн твердых бытовых отходов, из которых только около 10% отправляется на переработку. Остальной мусор отвозят на полигоны или сжигают, нанося вред окружающей среде и здоровью человека. Каждый россиянин в среднем производит 400 кг отходов в год. Это в 2 раза больше, чем 20 лет назад. Помимо развития культуры раздельного сбора отходов очень важно заниматься сокращением и предотвращением образования отходов (что заложено в приоритетах госполитики в области обращения с отходами, однако не соблюдается). На этом фоне еще более значимым становится продвижение культуры “ноль отходов” в обществе и участие каждого из нас в снижении мусорного следа На это и направлен квест “Миссия “Ноль отходов”, задача которого  сформировать экомышление и навыки эффективного обращения с отходами у детей и взрослых.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

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