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Новости » Межведомственная комиссия при Минтрансе Чувашии усиливает контроль за деятельностью нелегальных перевозок в Канаше

09:44 09 февраля 2021 г.

Межведомственная комиссия при Минтрансе Чувашии проводят еженедельные рейды по контролю деятельности как легальных, так и нелегальных такси. 

В последние две недели, группа работала в г. Канаше и в Канашском районе т.к. с конца прошлого года в Минтранс Чувашии поступали многочисленные обращения граждан района на работу таксистов.

5 февраля, Межведомственной комиссией при Минтрансе Чувашии организована повторная проверка доводов, изложенных в обращениях жителей.

Во время рейда установлено, что группа индивидуальных предпринимателей, которые имеют разрешение «на такси» осуществляли перевозки пассажиров, с дублированием межмуниципального маршрута №9 без наличия карты маршрута. При этом не соблюдаются меры безопасности. В салоне машины, в котором предусмотрено не более 8 мест, находились 14 пассажиров, в том числе стоя. В машине отсутствуют поручни и загромождён запасной выход.

В настоящее время, рассматривается вопрос о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности. Кроме того, ввиду неисполнения предупреждения о прекращении действий нарушений антимонопольного законодательства Чувашским ЧФАС России вынесены определения о возбуждении дел об административном правонарушении, рассмотрение которых ожидается. 

Учитывая системный характер правонарушений  данной группой предпринимателей, Минтрансом Чувашии будут проведены дополнительные проверочные мероприятия, и в случае повторного выявления нарушений будет рассматриваться вопрос применения административного наказания в виде ареста транспортного средства. 

Справочная информация: в 2020 году при Минтрансе Чувашии создана Межведомственная группа для совместной работы по выявлению нелегальных перевозчиков с участием УГИБДД МВД по Чувашской Республике, УФНС России по Чувашской Республике, Территориального отдела госавтодорнадзора Средне-Волжского МУГАДН по Чувашской Республике.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

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