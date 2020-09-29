Новости » Ежедневные рейды мобильных групп продолжаются

В Красноармейском районе продолжаются ежедневные рейды с участием сотрудников администрации Красноармейского района и отделения полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» по соблюдению Указа Главы Чувашии от 29.09.2020 № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики».

5 февраля 2021 г., участниками мобильных групп обследовано 10 объектов розничной торговли, 4 объекта общественного питания и 2 образовательных учреждения.

Уважаемые жители Красноармейского района!

В очередной раз напоминаем, что в общественных местах необходимо использовать средства индивидуальной защиты!