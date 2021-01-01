Новости » «Единая Россия» запускает общественный мониторинг строительства спортивных объектов в регионах

Ранее партия добилась выделения двух миллиардов рублей из федерального бюджета на эти цели

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) вместе с депутатами от «Единой России» будут контролировать жители регионов. За ходом работ можно будет наблюдать с помощью цифрового сервиса. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин.

«За каждым объектом будут закреплены депутаты Госдумы и региональных парламентов от «Единой России». Они будут следить за проведением работ по объектам и информировать о них жителей. В первую очередь, проконтролируют, чтобы конкурс по выбору подрядчика был открытым и не оставлял сомнений, что выбранная организация сможет возвести качественный объект. Депутаты вместе с жителями будут выезжать на стройки, встречаться с подрядчиками и представителями органов местного самоуправления, чтобы при необходимости оперативно решать возникающие проблемы», — сказал он.

Для удобства мониторинга «Единая Россия» дорабатывает цифровой сервис, где будет содержаться полная информация о ФОКОТах. Он позволит в режиме реального времени следить за ходом работ. После сдачи спортивных объектов работа партии продолжится.

«Партпроект «Детский спорт» частично возьмет на себя подготовку специалистов для организации занятий спортом на новых объектах и проконтролирует, чтобы они были доступными для всех. Также партия проработает вопрос о дальнейшем благоустройстве территорий вокруг ФОКОТов — в том числе, с использованием механизмов «народного бюджетирования», - подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

В конце января Правительство направило два миллиарда рублей на строительство ФОКОТов - выделения средств из федерального бюджета добилась «Единая Россия». Вместе с Кабмином партия работала над подготовкой главного финансового документа страны. На эти средства будет создано 100 объектов, 43 из них введут в эксплуатацию уже в 2021 году - как в городах, так и в сельской местности. Комплектации ФОКОТов определены с учетом климатических зон. В «северных» регионах установят хоккейные коробки, в южных, где снега мало или почти нет, вместо них будут построены площадки для летних видов спорта — баскетбола и волейбола. В обоих комплектах предусмотрено футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, силовые тренажеры и воркаут-зоны.

40 миллионов из выделяемых на страну федеральных средств – деньги на строительство ФОКОТов в Чувашии, еще 400 тысяч поступят из республиканского бюджета. На эти деньги в регионе построят два комплекса – в Цивильске и в деревне Новое Котяково Батыревского района.

Детали новых объектов раскрыл региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» в республике, замглавы города Чебоксары Николай Владимиров: оба ФОКОТа будут состоять из футбольного поля, хоккейной коробки и воркаут-площадки. На апрель запланировано определение подрядчика, рассказал он, а уже в мае начнется строительство.

«Мы с коллегами поддерживаем идею строительства в России ста физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Вне сомнения, это увеличит долю жителей страны, на постоянной основе занимающихся спортом: именно такую задачу ставит перед нами Владимир Путин, – выразил уверенность чебоксарский депутат. – «Единая Россия», со своей стороны, обязуется проконтролировать качество строящихся в стране и республике ФОКОТов».

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"