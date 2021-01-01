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Новости » В Чувашии завершается строительство нового корпуса Федерального центра травматологии

13:40 04 февраля 2021 г.

Вице-премьер Павел Данилов и министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев  приняли участие в выездном совещании по вопросам строительства дополнительного корпуса Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. В совещании также приняли участие проектировщики и подрядчики.

Напомним, что работы на объекте осуществляют компания «СК «Старатель». Строительство пристроя началось еще в 2018 году. На возведение здания направлено свыше 300 млн рублей.

На первом этаже корпуса планируется расположить амбулаторное реабилитационное отделение, на втором этаже – стационарное травматолого-ортопедическое отделение и операционный блок, на третьем этаже – стационарное реабилитационное отделение. Пристрой рассчитан на 1800 госпитализаций в год.

По словам подрядчика, все строительные работы на объекте планируется завершить в сентябре этого года, затем – после установки необходимого оборудования, в начале следующего года новый корпус распахнет свои двери для пациентов.

В ходе совещания было решено, что выезды на объект будут проводиться ежемесячно. Следующий визит ориентировочно назначен на начало марта. К этому времени подрядчик как раз планирует перейти к отделочным работам.

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Чувашинформ

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