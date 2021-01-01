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Новости » Олег Николаев встретился с председателем Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Светланой Аристовой

13:38 04 февраля 2021 г.

3 февраля в Доме Правительства Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с председателем Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Светланой Аристовой. Руководителю региона был представлен отчет о работе ведомства в прошлом году.

В ходе беседы Олег Николаев затронул проблему неэффективного функционирования контрольно-счетных органов при муниципалитетах. Накануне в своем Послании Госсовету Чувашии руководитель республики поручил выработать механизм повышения эффективности их деятельности, в том числе за счет централизации данных функций.

«Очень важно довести ваш наработанный опыт в части инструментов парламентского контроля до каждого муниципалитета и взять под контроль эффективность использования каждого бюджетного рубля. Чтобы нам было понятно, как реализованы те или иные мероприятия в рамках национальных проектов, разработанных в соответствии с решениями Президента страны», – подчеркнул Олег Николаев.

Светлана Аристова сообщила, что КСП Чувашии совместно с другими заинтересованными ведомствами приступило к решению поставленной задачи. Предполагается, что процесс передачи полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю будет проходить поэтапно. В этом году его планируют инициировать в четырех пилотных городах республики – Канаше, Алатыре, Шумерле и Новочебоксарске.

«В течение года посмотрим, как можно оптимизировать процессы и сделать системной контрольную работу в муниципалитетах, чтобы синхронизировать ее с нашей деятельностью», – пояснила Светлана Аристова

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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