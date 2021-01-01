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Новости » Запись на вакцинацию от коронавируса через госуслуги в Чувашии работает в штатном режиме

08:54 04 февраля 2021 г.

Запись на вакцинацию от коронавируса через госуслуги в Чувашии работает в штатном режиме
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Запись на вакцинацию от коронавируса через госуслуги в Чувашии работает в штатном режиме

Специализированная форма записи на вакцинацию от коронавируса была запущена 31 января на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» для жителей всех субъектов России. До этого, с 18 января, когда в стране стартовала массовая вакцинация от коронавируса, услуга работала на портале в тестовом режиме лишь в ряде регионов, в том числе и в Чувашии.

Сейчас сервис работает в штатном режиме в большинстве регионов России, об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов, 2 февраля.

 «Для регионов, своевременно выполнивших работы по настройке региональных систем в сфере здравоохранения, запись граждан на вакцинацию происходит в предоставленные медицинскими организациями доступные интервалы времени. В большинстве регионов запись на вакцинацию или запись в лист ожидания работают. В ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге, проводится донастройка информационных систем. В ближайшее время жители этих регионов будут проинформированы о том, что услуга заработала», — отметил он.

Тем у кого пока не получается записаться на вакцинацию через «Госуслуги», предлагают по  телефону обратиться напрямую в регистратуру медицинского учреждения. Также можно отправить жалобу через форму обратной связи в разделе «Вакцинация от COVID-19».

Напомним, для того, чтобы записаться на процедуру онлайн, необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги», перейти в раздел «Вакцинация от COVID-19». Затем выбрать удобный пункт вакцинации, дату и время. Если свободных мест нет, то можно  записаться в лист ожидания.

Отметим, что в первые два дня февраля в Чувашии в лист ожидания на вакцинацию записались уже 580 человек.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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