Новости » Более 270 звонков поступило на детский телефон доверия

В целях помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми, профилактики проявления жестокости и насилия по отношению к детям, оказания экстренной психологической помощи в республике круглосуточно функционирует детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122.

В январе 2021 года поступило 278 звонков, в том числе 199 – от детей и подростков. Всем обратившимся оказана экстренная психологическая помощь. Всем позвонившим детям, подросткам и их родителям оказывается квалифицированная консультационная и психологическая помощь. Обо всех поступающих кризисных обращениях служба ДТД информирует муниципальные органы опеки и попечительства республики, а также компетентные службы и структуры (при условии, если абонент указывает конкретный адрес, называет Ф.И.О. и дает согласие на дальнейшее действие по оказанию помощи).