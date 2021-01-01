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Новости » Все жители Чувашии будут обеспечены доступом к сети Интернет

08:04 04 февраля 2021 г.

В ежегодном Послании Государственному Совету Чувашской Республики Глава региона Олег Николаев поручил выработать единый подход к созданию и развитию инфраструктуры электронного правительства, информационной безопасности и управлению данными. Он напомнил, что развитие и доступность вышеназванных сервисов зависят от наличия доступа ко Всемирной сети. Исходя из этого, Глава Чувашии поручил органам власти в ближайшие 2 года обеспечить доступ к качественному интернету всех жителей республики. 

Директор филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике Евгений Макагонов напомнил, что телекоммуникационная компания вот уже несколько лет претворяет в жизнь программу «Устранение цифрового неравенства». По его словам, почти во всех населённых пунктах региона с численностью населения от 250 до 500 человек созданы узлы связи, которые позволяют жителям получить доступ к широкополосному интернету. Также руководитель филиала заметил, что "Ростелеком" - исполнитель национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в части подключения к глобальной сети социально значимых объектов:

«Ещё одна важнейшая миссия компании – обеспечение скоростным интернетом социально значимых объектов в республике. В 2020 году мы подключили 124 учреждения социальной сферы, большая часть из которых образовательные организации. И в этом году работа по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» будет продолжена».

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

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