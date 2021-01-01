Новости » Ученики профильных классов в Чувашии будут изучать электротехнику и IT-технологии

Выступая с Посланием Госсовету Чувашии, руководитель региона Олег Николаев поручил Кабинету Министров сформировать прогнозный план потребности в профессиональных кадрах в Чувашской Республике до 2025 года и с перспективой до 2030 года. В частности, в школах Чувашии будут созданы классы по направлениям, востребованным на рынке труда.

Олег Николаев отметил необходимость формирования плана приема на целевое обучение по востребованным специальностям в экономике и социальной сфере. «К концу года мы должны получить четкий и понятный документ, реализация которого позволит взять под контроль ситуацию с профессиональной подготовкой кадров и своевременно реагировать на изменяющиеся тренды в вопросах кадрового обеспечения предприятий и организаций республики», — подчеркнул Олег Николаев.

«В Послании Главы прозвучало поручение о создании целой сети профильных классов в школах Чувашии. Речь идет о таких направлениях, как «Электротехника», «IT-технологии», «Педагогика» и «Медицина», — отметил ректор Чувашского государственного университета Андрей Александров. — Уверен, что этот формат профориентирования, во-первых, позволит абитуриенту более осознанно подойти к выбору вуза, и, во-вторых, сделает процесс подготовки кадров более продуктивным».