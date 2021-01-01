Новости » Сборная Чувашии по танцевальному спорту достойно выступила на чемпионате и первенстве Поволжья

В минувшие выходные в Нижнем Новгороде были разыграны награды чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по танцевальному спорту.

Соревнования прошли в условиях острой конкуренции среди более 900 пар из 13 регионов округа. В программе окружных стартов были латиноамериканская и европейская программы, а также двоеборье.

В составе сборной команды Чувашии выступили представители трех танцевально-спортивных клубов – «Рубин», «Грация» и «Эврика». Отрадно отметить, что «серебро» в группе юниоров 16-18 лет завоевала пара из ТСК «Рубин» - Константин Сидоров и Арина Новгородова. Воспитанники Юлии Резгал показали второй результат в двоеборье.

В этом же виде программы замкнули пятерку сильнейших Демьян Ефимов и Варвара Маркова. Подопечные Андрея Захарова и Егора Савельева из ТСК «Грация» выступили среди юниоров 14-15 лет.

Еще одно пятое место заняла пара Ивана Александрова и Златы Новгородовой. Воспитанники Юлии Резгал продемонстрировали свое мастерство в латиноамериканской программе среди сверстников 12-13 лет. В европейской программе ребята стали шестыми.

По результатам соревнований наши земляки получили путевки на чемпионат и первенство России, который пройдет в марте т.г. в Москве. Поздравляем спортсменов и их наставников с успешным выступлением и желаем новых ярких побед!