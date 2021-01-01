Новости » «Сталинград выстоял, Сталинград победил» - час истории Версия для печати 12:55 03 февраля 2021 г.

Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую летопись страны. Одна из них — Сталинградская битва — решающее сражение в Великой Отечественной войне, в котором советские войска одержали победу, на тот момент это была одна из самых ожесточенных боевых операций. В мировую историю она вошла как величайшая битва на суше за всю историю человечества.

В рамках празднования Дня воинской славы, месячника оборонно-массовой и спортивной работы к 78-ой годовщине разгрома немецкой армии под Сталинградом и был посвящен час истории «Сталинград выстоял, Сталинград победил», который провела для читателей Исаковская сельская библиотека. В ходе мероприятия библиотекарь рассказала о великом народном подвиге, душевном порыве, единстве и мужестве защитников Сталинграда, о том, что битва за Сталинград стала коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны. Именно здесь в 1942-1943 годах решалась дальнейшая судьба планеты. В ходе общения ребята узнали, что в планах немецкого командования не стоял вопрос о сохранении города. Поговорили о подвигах защитников города: Якове Павлове, Василии Зайцеве, Михаиле Паникаха, Максиме Пассар. После войны на месте, где шли самые ожесточенные бои в Сталинграде, на Мамаевом кургане поставили памятник- мемориал «Родина - мать». Мамаев курган – самое высокое место. И фашисты очень сильно хотели захватить высоту 102, но им это не удалось. Этот памятник напоминает нам о тех страшных событиях.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Исаковское сельское поселение Красноармейского района